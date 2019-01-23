2019 başkanı Ümit Ünal
İSTANBUL Kültür Sanat Vakfı tarafından 5-16 Nisan’da dü-zenlenecek 38. İstanbul Film Festivali’nde Ulusal Yarışma filmlerini değerlendirecek jüri belirlendi.
Ulusal Yarışma jüri başkanlığını yönetmen, yazar ve senarist Ümit Ünal üstlenecek.
Jürinin diğer üyeleri ise Derya Alabora, Alican Yücesoy, Andreas Sinanos ve Gaye Boralıoğlu olarak açıklandı.
Festivale Türkiye’den katılacak uzun metraj, kısa ve belgesel filmler için son başvuru tarihi 25 Ocak. Yarışmada Altın Lale en iyi film, en iyi yönetmen, jüri özel ödülü, en iyi kadın oyuncu, en iyi erkek oyuncu, en iyi senaryo, en iyi görüntü yönetmeni, en iyi kurgu ve en iyi müzik olmak üzere toplam 9 dalda ödül verilecek.
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