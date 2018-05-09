2018 Cannes Film Festivali başladı – İşte gösterilecek filmler
Fransa'nın Cannes şehrinde bu yıl 71'incisi düzenlenen Cannes Film Festivali, dün akşam başladı. 2018 Cannes Film Festivali’nde Altın Palmiye için yarışacak filmler, festival başkanı Thierry Frémaux tarafından açıklanmıştı. İşte 11 gün sürecek olan 71. Cannes Film Festivali’nde yer alacak filmler!
Bu yıl 8-19 Mayıs arasında 71'incisi gerçekleşecek Cannes Film Festivali, Penelope Cruz ve Javier Bardem’in başrollerinde yer aldığı İranlı yönetmen Ashgar Farhadi'nin "Everybody Knows" adlı filmin galası ve kırmızı halıda yürüyüşle başladı. Avustralyalı aktris Cate Blanchett'in başkanlık ettiği festival jürisinde bu yıl 4'ü kadın 8 üye bulunuyor. 21 filmin 20 bin avro değerindeki Altın Palmiye için yarışacağı festivale 4 bin gazeteci ve 80 bine yakın sinemaseverin katılmasının beklendiği açıklandı. Ödül töreni 19 Mayıs'ta düzenlenecek.
Ana yarışmadaki 21 film arasında, Jean Luc Godard, Asghar Farhadi, Matteo Garrone ve Spike Lee gibi yönetmenlerin son filmleri de bulunuyor. Ahlat Ağacı'nın festival kapsamındaki galası Nuri Bilge Ceylan ve filmin oyuncularının katılımıyla 18 Mayıs'ta saat 18.30'da Palais de Festival'de yapılacak. 2018 Cannes Film Festivali’nde gösterilecek filmlerin tüm listesi!
Ana Yarışma
Todos lo Saben (Everybody Knows) – Asghar Farhadi
En Guerre (At War) – Stéphane Brizé
Dogman – Matteo Garrone
Le livre d’image – Jean-Luc Godard
Netemo Sametemo (Asako I & II) – Ryusuke Hamaguchi
Plaire Aimer et Courir Vite (Sorry Angel) – Christophe Honoré
Les Filles du Soleil (Girls of the Sun) – Eva Husson
Ash is Purest White – Jia Zhang-Ke
Shoplifters – Kore-Eda Hirokazu
Capharnaüm (Capernaum) – Nadine Labaki
Buh-Ning (Burning) – Lee Chang-Dong
BlacKkKlansman – Spike Lee
Under the Silver Lake – David Robert Mitchell
Three Faces – Jafar Panahi
Zimna Wojna (Cold War) – Pawel Pawlikowski
Lazzaro Felice – Alice Rohrwacher
Yomeddine – A.B Shawky
Leto (L’Ete) – Kirill Serebrennikov
Özel Gösterimler
10 Years in Thailand – Aditya Assarat, Wisit Sasanatieng, Chulayarnon Sriphol & Apichatpong Weerasethakul
The State Against Mandela and the Others – Nicolas Champeaux & Gilles Porte
O Grande Circo Místico (The Great Mystical Circus) – Carlo Diegues
Les Ames Mortes (Dead Souls) – Wang Bing
A Tous Vents (To the Four Winds) – Michel Toesca
La Traversee – Romain Goupil
La Pape François – Un Homme de Parole (Pope Francis – A Man of His Word) – Wim Wenders
Gece Yarısı Gösterimleri
Arctic – Joe Penna
Gongjak (The Spy Gone North) – Yoon Jong-Bing
Yarışma Dışı Filmler
Solo: A Star Wars Story – Ron Howard
Le Grand Bain – Gilles Lellouche
Un Certain Regard
Grans (Border) – Ali Abbasi
Sofia – Meyem Benm’Barek
Les Chatouilles (Little Tickles) – Andréa Bescond & Eric Métayer
Long Day’s Journey Into Night – Bi Gan
Manto – Nandita Das
À Genoux Les Gars (Sextape) – Antoine Desrosieres
Girl – Lukas Dhont
Gueule D’Ange (Angel Face) – Vanessa Filho
Euphoria – Valeria Golino
Rafiki (Friend) – Wanuri Kahiu
Mon Tissu Prefere (My Favorite Fabric) – Gaya Jiji
Die Stropers (The Harvesters) – Etienne Kallos
In My Room – Ulrich Köhler
El Angel – Luis Ortega
The Gentle Indifference of the World – Adilkhan Yerzhanov
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