'20 küsur yıl oldu beni tanıyalı...'
Sunucu Ece Erken, 41 yaşına bastı. Erken, Instagram sayfasında yeni yaş mesajı yayınladı.
"Bugün benim doğum günüm...11 Mayıs... Ama bana sorsalar ben '7 Nisan 2015'te doğduğumu söylerim... 20 küsür yıl oldu, sizler beni tanıyalı. Hala ekrandan sizlerin evine misafir oluyorum ve bana sevginizi hiç eksik etmediniz. (Magazin sayfalarında saydıranlar hariç) Olsun o da işimizin cilvesi, alıştık desem yalan olur. Kalbimiz kırılıyor ama yapacak bir şey yok. Hatalarımla doğruları bulduğuma inanıyorum, düşmez kalkmaz bir Allah yine hata yapabilirim ama Eymen'den sonra kendimin, değerimin farkına vardığım kesin! Yanlış tercih yapmamam dileğiyle... KADIN olmak çok özel bir şey... Allah'a verdiği, vermediği her şey için şükürler olsun. Bugün doğan herkesin doğum günü kutlu olsun"
Yorumları Göster
Yorumları Gizle