“20-25 yıl daha yaşamam. Diğer tarafa az kaldı"
BÜLENT Ersoy, Jolly Joker Vadistanbul’daki konserinde ilginç bir açıklamada bulundu.
Sahneye mor tonların hâkim olduğu pullu ve fiyonklu elbisesiyle çıkan, gecenin açılışını “Bir Ben Bir Allah Biliyor” şarkısıyla yapan sanatçı, şarkı arasında şöyle dedi: “20-25 yıl daha yaşamam. Diğer tarafa az kaldı. Bu dünya ile kontratımız bitiyor. Zeki Müren ve Müzeyyen Senar’ın yanına gidip beraber şarkı söyleyeceğim.” Bu sözler, Ajda Pekkan’ın DMC ile 20 yıllık sözleşme imzalamasına gönderme olarak algılandı. Bu arada, sesi ve sahne performansı ile sevenlerine unutulmaz bir akşam yaşatan Bülent Ersoy, alkışlar dinmeyince konserini 1 saat uzattı.
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