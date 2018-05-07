2. yılında daha anlamlı
Kemer Country Club, hafta sonu DHL Open Golf Turnuvası’na ev sahipliği yaptı. İş ve cemiyet dünyasından çok sayıda ismin katıldığı turnuvada 9 farklı kategoride 26 golfçü ödüllendirildi.
DHL Open Golf Turnuvası’nın ikincisi, 4-5-6 Mayıs tarihlerinde Kemer Country Club’da düzenlendi. 272 golfçünün katıldığı turnuvada iş ve cemiyet dünyasının golf tutkunu isimleri de mücadele etti. 9 kategoride toplam 26 sporcu ödül kazandı.
Turnuvanın Erkekler A Kategorisi’nde Okan Sezer birinci, Gerald Schweighofer ikinci ve Kadir Aydın da üçüncü oldu. Kadınlar A Kategorisi’nde ise birincilik ipini Hee Ja Jeong göğüslerken, Beyhan Benardete ikinci oldu ve Hyun Young Shim de üçüncülüğü elde etti.
ZOR DURUMDAKİ ÇOCUKLAR İÇİN KAYNAK YARATTIK
Ödül töreninde konuşma yapan DHL Express Türkiye CEO’su Claus Lassen, etkinliğin bu yıl ayrı bir anlamı olduğunu söyledi: “Bu yıl turnuvaya çocuklar kategorisini dahil ettik ve UNICEF Türkiye Milli Komitesi Yüz Yüze temsilcilerini ağırlayarak, zor durumdaki çocukların da kapsayıcı eğitime ulaşmaları için kaynak yaratmış olduk. Böylece bugüne ayrı bir anlam kattık.Beyhan Benardete, Kadınlar A Kategorisi’nde ikinci oldu.Hyun Young Shim, kazandığı kupa ve 500 euro’luk ödülüyle poz verdi.Lone Lassen - Claus Lassen - Emilie Lassenİngiltere’nin İstanbul Başkonsolosu Judith Slater da turnuvaya katıldı.Yiğit Ilgaz - Hyun Young Shim - Erdem Kıramer - Selçuk Çetinİhsan Kızılkaya - Cemal Kalyoncu - Mehmet Ziylan - Hasan Gülkaya
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