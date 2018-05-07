2. yılında daha anlamlı

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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

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Magazin
07.05.2018 - 16:20, Son Güncelleme:

2. yılında daha anlamlı

Sayit DURMAZ
Sayit DURMAZ
sayitdurmaz@hurriyet.com.tr
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Sayit DURMAZ
Sayit DURMAZ
sayitdurmaz@hurriyet.com.tr
2. yılında daha anlamlı

Kemer Country Club, hafta sonu DHL Open Golf Turnuvası’na ev sahipliği yaptı. İş ve cemiyet dünyasından çok sayıda ismin katıldığı turnuvada 9 farklı kategoride 26 golfçü ödüllendirildi.

DHL Open Golf Turnuvası’nın ikincisi, 4-5-6 Mayıs tarihlerinde Kemer Country Club’da düzenlendi. 272 golfçünün katıldığı turnuvada iş ve cemiyet dünyasının golf tutkunu isimleri de mücadele etti. 9 kategoride toplam 26 sporcu ödül kazandı.
Turnuvanın Erkekler A Kategorisi’nde Okan Sezer birinci, Gerald Schweighofer ikinci ve Kadir Aydın da üçüncü oldu. Kadınlar A Kategorisi’nde ise birincilik ipini Hee Ja Jeong göğüslerken, Beyhan Benardete ikinci oldu ve Hyun Young Shim de üçüncülüğü elde etti.


ZOR DURUMDAKİ ÇOCUKLAR İÇİN KAYNAK YARATTIK
Ödül töreninde konuşma yapan DHL Express Türkiye CEO’su Claus Lassen, etkinliğin bu yıl ayrı bir anlamı olduğunu söyledi: “Bu yıl turnuvaya çocuklar kategorisini dahil ettik ve UNICEF Türkiye Milli Komitesi Yüz Yüze temsilcilerini ağırlayarak, zor durumdaki çocukların da kapsayıcı eğitime ulaşmaları için kaynak yaratmış olduk. Böylece bugüne ayrı bir anlam kattık.

2. yılında daha anlamlı
Beyhan Benardete, Kadınlar A Kategorisi’nde ikinci oldu.
2. yılında daha anlamlı
Hyun Young Shim, kazandığı kupa ve 500 euro’luk ödülüyle poz verdi.
2. yılında daha anlamlı
Lone Lassen - Claus Lassen - Emilie Lassen
2. yılında daha anlamlı
İngiltere’nin İstanbul Başkonsolosu Judith Slater da turnuvaya katıldı.
2. yılında daha anlamlı
Yiğit Ilgaz - Hyun Young Shim - Erdem Kıramer - Selçuk Çetin
2. yılında daha anlamlı
İhsan Kızılkaya - Cemal Kalyoncu - Mehmet Ziylan - Hasan Gülkaya

Sayit DURMAZ
Sayit DURMAZ
sayitdurmaz@hurriyet.com.tr
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