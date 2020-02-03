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Haber Giriş: 03.02.2020 - 12:12,Son Güncelleme:/

2. Sayfa sunucularını kızdıran yorum

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2. Sayfa sunucularını kızdıran yorum

Müge ve Gülşen'le 2. Sayfa'da önceki gün Eylül Öztürk'ün, 2. Sayfa'nın haberine yaptığı acımasız yorum tansiyonu yükseltti!

Sunucular Müge ve Gülşen'i son derece kızdıran o yorum çok sayıda takipçiden de tepki aldı. Eylül Öztürk'ün hamilelik fotoğrafını yayınlayan 2. Sayfa, benzer karenin daha önce de başka biri tarafından paylaşıldığını duyurmuştu. Bunun üzerine hem Eylül Öztürk hem de eşi Kenan Özkan'ın aşağılayıcı yorumları ortalığı karıştırdı. Peki Eylül Öztürk'ü bu kadar kızdıran paylaşım neydi ve 2. Sayfa ona nasıl bir cevap verdi? İşte detaylar...

 

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