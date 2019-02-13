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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hayati ARIGAN/İSTANBUL (DHA) 
13.02.2019 - 15:32, Son Güncelleme:

2 milyon TL'si çalınmıştı... Avukatlığını gelini yaptı!

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2 milyon TL'si çalınmıştı... Avukatlığını gelini yaptı!

Şarkıcı, oyuncu ve yönetmen Mahsun Kırmızıgül'ün avukat eşi Ece Kırmızıgül, Türkmenistan uyruklu hasta bakıcısı ve 2 arkadaşı tarafından 2 milyon TL'lik para ve ziynet eşyası çalınan kayınvalidesi Faike Arık'ın (93) avukatlığını yaptı. Arık'ın banyoda duşakabinin altına sakladığı 2 milyon TL'lik ziynet eşyası ve parasını çaldığı iddiasıyla 15'er yıla kadar hapis cezaları istenen Türkmenistan uyruklu 3 sanık bugün hakim karşısına çıktı.  İstanbul Asliye Ceza Mahkemesi'nde bugün görülen davaya tutuklu sanıklar Muyassar M., Zhavlonbek H. Sherzad H. avukatları ile birlikte katıldı. Şikayetçi Faike Arık'ı avukat gelini Ece Kırmızıgül temsil etti. 

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  • Mahsun Kırmızıgülün avukat eşi Ece Kırmızıgül kayınvalidesinin avukatlığını yaptı
  • Mahsun Kırmızıgülün avukat eşi Ece Kırmızıgül kayınvalidesinin avukatlığını yaptı
  • Mahsun Kırmızıgülün avukat eşi Ece Kırmızıgül kayınvalidesinin avukatlığını yaptı
  • Mahsun Kırmızıgülün avukat eşi Ece Kırmızıgül kayınvalidesinin avukatlığını yaptı
Haberle ilgili daha fazla fotoğraf için galeriyi ziyaret edin.

YAKINI VERDİ
Faike Arık'ın yanında hasta bakıcı olarak çalışan Muyassar M., 2004'ten beri Türkiye'de yaşadığını belirterek, "Evde yatılı olarak çalışmaya başlayalı bir hafta olmuştu. Faike hanımın yakınlarından Felek bana bir poşet verdi. İçinde altın ve para vardı. Korktum. Ankara'ya ticari taksi ile gittik" dedi. 
Sanıklardan Sherzad H. ise sanık Muyassar'ın hemşehrisi olduğunu belirterek, "Beni aradı teyzesinin geleceğini söyledi. Havalimanından onu alıp Aksaray'a bıraktık. Sonra da evde Felek'in kendisine 'Sende dursun. Seni ararım' diye altın ve para dolu poşet verdiğini söyledi. Ticari taksi ile Ankara'ya gittik" dedi. Sanık Zhavlonbek H. ise kendisine verilen 3 poşetin içinde ne olduğunu bilmediğini sadece eve götürdüğünü anlattı. 

"EYVAH TAPULAR GİTTİ, KUTU BOŞ"
Felek A. ise tanık olarak ifade verdi. Faike Arık'ın babasının teyzesi olduğunu belirten Felek A. , "Teyzem düştüğü için kalçasını kırmıştı. Bakıcı olarak Muyassar tutuldu. O gece çok telaşlıydı. Sabah altıda kalktım. Uyanıktı. Neden erken kalktım dediğimde, teyzesinin geleceğini söyledi. Sırt çantası ve elinde poşet vardı. Teyzem uyandığında bakıcının gittiğini söyledim. O da banyoya giderek, 'Kutu boş, eyvah tapular gitti" dedi. Ben kimseye birşey vermedim" diye konuştu. 

OĞLU İLE GELİP İFADE VERSİN 
Faike Arık'ın avukatı ve aynı zamanda gelini Ece Kırmızıgül, şikayetçi olduklarını belirterek, "Şikayetçi 90 yaşındadır. Türkçe'yi biraz az bilmektedir. Ancak oğlu tercüme edebilir. Özel bir gün verildiğinde dinlenmesi mümkündür" dedi.  

DAVA ERTELENDİ 
Mahkeme Faike Arık'ın yaşı ve sağlık durumunu dikkate alarak, bir yakınıyla mahkemeye mesai saatlerinde gelip ifadesinin alınmasına karar verdi. Sanıkların tutukluluklarının devamına karar veren mahkeme davayı erteledi. 

ÇALINAN 2 MİLYON TL'NİN ÜÇTE BİRİ GERİ GELDİ 
Duruşma çıkışında konuşan avukat Ece Kırmızıgül, "2 milyon TL'nin üzerinde para ve ziynet eşyasından sadece üçte biri geldi geldi.  Şikayetimiz devam ediyor" dedi.  

İDDİANAMEDEN 
Beşiktaş Akatlar'da tek başına yaşıyan bakıma muhtaç Mahsun Kırmızıgül’ün 93 yaşındaki annesi Faika Arık'a yakınları, geçtiğimiz 28 Ekim'de Türkmenistan uyruklu Muyassar M.’yi (33) hasta bakıcı olarak işe aldı. Bir hafta sonra 2 milyon TL değerindeki altın ve parayı alan bakıcının sevgilisi Sherzad H.'nin evine götürdüğü, sonra ülkeden ayrılmak için kaçış planı yaptığı ortaya çıktı. Atatürk Havalimanı'na arkadaşları Zhavlonbek H.  ile birlikte giden Muyasser ile sevgilisi Sherzad H., yakalanma ihtimali üzerine ticari taksi ile Ankara'ya gitti. 
Ankara'da polis tarafından yakalanan 3 şüpheli İstanbul'da çıkarıldıkları sulh ceza hakimliği tarafından tutuklandı. Yakalandıklarında para ve altın ile ziynet eşyalarının bir kısmı üzerilerinde çıkan şüphelilerden Muyasser M., poşeti kendisine Faika Arık'ın akrabasının verdiğini ileri sürdü. 

TUTUKLU YARGILANACAKLAR
İstanbul Cumhuriyet Savcılığı 3 Türkmenistanlı şüpheli hakkında 'Bina içerisindeki muhafaza altına alınmış eşya hakkında hırsızlık' suçundan 7,5'ar yıldan 15'er yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açmıştı.

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