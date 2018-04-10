2. düğün sette yapıldı
Çekimleri Makedonya ve İstanbul’da tamamlanan “Balkaymak” 18 Mayıs’ta vizyona giriyor.
Onur Tan’ın yazıp yönettiği filmin başrollerini Yunus Emre Yıldırımer ile eşi Melisa Yıldırımer paylaşıyor. 5 yıllık evli olan çift, bu filmde senaryo gereği bir kez daha nikâh masasına oturdu. Melisa Yıldırımer, gerçek evlilik yıldönümlerine denk gelen düğün sahnesi çekimiyle ilgili “Biz 29 Ağustos 2012 tarihinde evlenmiştik. Düğün sahnemiz beşinci yıldönümümüze denk geldi. İki kere evlenmiş olduk” dedi.
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