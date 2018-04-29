"2 aydır hayal ettiğim an" Fatih Terim'in torunuyla buluşma anı
Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, torunu Naz ile böyle tanıştı...
Fatih-Fulya Terim çiftine, üçüncü torun mutluluğunu, 2014’te Volkan Bahçekapılı ile evlenen küçük kızları Buse Terim Bahçekapılı yaşatmıştı. Buse Terim, 21 Ekim 2016’da dünyaya getirdiği kızı Nil gibi, Naz adını verdikleri küçük kızını da Miami’de dünyaya getirmişti.
Fatih Terim, torunu Naz ile nihayet buluştu.
Buse Terim o anları sosyal medya hesabından" 2 aydır hayal ettiğim an, canım babam, kızlarımın canı❤️" notuyla duyurdu.
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