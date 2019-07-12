19 yıl sonra geri dönüyor
Uğur Yücel, ‘Azınlıkta Kaldık’ adlı stand-up gösterisini 19 yıl sonra yeniden sahnelemeye hazırlanıyor. Usta oyuncu, günümüze uyarladığı gösterisiyle ilk kez 15 Ağustos’ta Ayvalık’ta seyirci karşısına çıkacak.
UĞUR Yücel’in sahnelediği yıllarda büyük ilgi gören tek kişilik gösterisi “Azınlıkta Kaldık”, 19 yıl aradan sonra geri dönüyor. Usta oyuncunun günümüze uyarladığı gösteri, ilk kez 15 Ağustos’ta Ayvalık Amfi Tiyatro’da seyirciyle buluşacak. ‘Havlucu Mehmet’, ‘Köşk Emin’ gibi unutulmaz karakterlerin yer aldığı “Azınlıkta Kaldık” 21 Ağustos’ta Kuşadası’nda, 24 Ağustos’ta Datça’da ve 25 Ağustos’ta da Bodrum’da sahnelenecek.
HATA ETTİM
Şu sıralar Ayvalık’ta eski görüntülerini izleyerek sahne hazırlığı yapan Uğur Yücel, ilk günkü gibi heyecanlı olduğunu söylüyor. Tiyatro sahnesinden uzak kaldığı için pişmanlık duyan sanatçı, “Hata ettiğimi düşünüyorum. Dizi, film vesaire yaparken elimde hazır bir oyunum olmalıydı. Hatta bu dizi işlerini fazla uzattık. İlk gençlikte hedeflediğim edebiyat, tiyatro ve yoğun sinema ortamından uzağa düştüm. Şimdi seyircinin tepkisinden farklı bir haz duyacağımı hissediyorum. Çok uzak kalmışım diyeceğim galiba” diyor.
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