18 yıllık evlilik bitiyor... İhaneti gözümle gördüm!
Somer Sivrioğlu'nun 18 yıllık eşi Aslı Sivrioğlu sessizliğini bozdu.
Master Chef yarışmasının jüri üyelerinden Somer Sivrioğlu'nun program editörü ile aşk yaşadığı bu nedenle de 18 yıllık evliliği bitirme kararı aldığı iddia edilmişti.
Somer Sivrioğlu'nun eşi Aslı Sivrioğlu 'ihaneti gözümle gördüm' dedi ve 2. Sayfa'ya şu açıklamayı yaptı:
"Son aylarda yaşadığım üzüntü bu hafta katbekat arttı. Duygusal bir zaman geçiriyorum. 2 evladım ve ailem bu süreci atlatmaya çalışıyoruz. Umarım bir an önce boşanma işlemimiz gerçekleşir ve her gün içinde bulunduğum bu durum sona erer."
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