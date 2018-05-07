18 bin TL'yi gÃ¶zden Ã§Ä±kardÄ±! Demet Evgar koca kÃ¶ÅŸkte tek baÅŸÄ±na yaÅŸayacak!

18 bin TL'yi gözden çÄ±kardÄ±! Demet Evgar koca köÅŸkte tek baÅŸÄ±na yaÅŸayacak!
Demet Evgar, SarÄ±yer ilÃ§esindeki dÃ¶rt katlÄ± dev kÃ¶ÅŸkÃ¼ 18 bin lira aylÄ±kla kiraladÄ±. Konak, bir dÃ¶nem Osmantan ErkÄ±r'Ä±ndÄ±
180 YILLIK BÄ°NA
Sinema dÃ¼nyasÄ±nÄ±n son dÃ¶nemdeki gÃ¶zdesi Demet Evgar, aradÄ±ÄŸÄ± evi BoyacÄ±kÃ¶y'de buldu. GÃ¼naydÄ±n'dan Ã–mer Karahan'Ä±n haberine gÃ¶re;ÃœnlÃ¼ oyuncu, semtin gÃ¶zdesi durumundaki 180 yÄ±llÄ±k kÃ¶ÅŸke kiracÄ± oldu.
4 KATLI KONAK
Evgar, SarÄ±yer ilÃ§esindeki dÃ¶rt katlÄ± dev kÃ¶ÅŸkÃ¼ 18 bin lira aylÄ±kla kiraladÄ±. Konak, bir dÃ¶nem Osmantan ErkÄ±r'Ä±ndÄ±. Ev, baÅŸta GeniÅŸ Aile olmak Ã¼zere pek Ã§ok diziye ve filme de set olarak evsahipliÄŸi yapmÄ±ÅŸtÄ±.
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