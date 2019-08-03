14 yıl sonra yeniden
2005 yılında aşk yaşayan Asuman Krause ile İlker İnanoğlu’nun yolları tekrar kesişti.
14 yıl önce yaşadıkları aşklarıyla o dönem magazin gündemine damga vuran Asuman Krause ile İlker İnanoğlu, "Aşk yeniden" dedi.
Dedikodulara göre 43 yaşındaki güzel sunucu ile ünlü oyuncu, geçtiğimiz haftalarda Arnavutköy'deki bir balıkçıda karşılaştı. Ayaküstü sohbet eden eski aşıklar, birbirlerine telefon numaralarını verdi. Dedikodulara göre bu konuşmalar, eski aşkı yeniden alevlendirdi.
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