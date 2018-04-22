13 yaşında farkındalık yarattı.. Alper Erözer kimdir?
'Hey World World' adlı albümünün Enerji şarkısına çektiği klibin ardından aynı albümün 'Hadi Gel Yanıma' isimli şarkısına klip çeken Alper Erözer, aynı zamanda sosyal sorumluluk projesine de imza atmış oldu. Alper Erözer, klibinde işitme engelli hayranları için işaret dili tercümanına yer verdi. Peki, 13 yaşında dikkatleri üzerine çeken Alper Erözer kimdir?
'Enerji'' şarkısıyla dijital platformlarda başarı yakalayan 13 yaşındaki genç yıldız Alper Erözer, hayranlarının yoğun isteği üzerine ''Hey World World'' albümünden ''Hadi Gel Yanıma'' şarkısına Suat Aydoğan yönetmenliğinde klip çekti.
13 YAŞINDA FARKINDALIK YARATTI
Genç şarkıcı Alper Erözer, dansçıların eşlik ettiği yeni klibiyle bir sosyal sorumluluk projesine imza attı. Hayranlarını düşünen Alper Erözer, klibinde işaret dili eğitmeni Canan Kan ile birlikte çalıştı. Erözer'e klibinde Canan Kan'ın ''Eslem'' adlı kız öğrencisi eşlik etti.
Müzik piyasasına girmeden önce birçok televizyon reklamında oynayan Alper Erözer, bir dönem Fox TV'de "Komşular" isimli dizide rol almıştır.
Sözlerini kendisinin yazdığı ‘’I Think You Love Me Now’’ isimli teklisi ile ilgi gören, ünlü aranjör ve besteci Suat Aydoğan’ın keşfettiği 13 yaşındaki Alper Erözer, şimdi ‘’Hey World World’’ albümü ile müzik piyasalarına adım attı.
Suat Aydoğan’ın imzası ile 6 İngilizce, 2 Türkçe ve 1 Türkçe Club Mix olmak üzere toplam 9 şarkılık ilk albümü olan 'Hey World World'ü seslendiren Alper Erözer, albümde bulunan İngilizce şarkılarının sözlerini ise babası Cenk Erözer ile birlikte yazdı.
Albümündeki ilk çıkış şarkısı olan 'Enerji'nin video klibinin çekimini gerçekleştiren Alper Erözer, merakla beklenen ‘’Hey World World’’ albümü ile 26 Ocak 2018 tarihinde tüm dijital müzik platformlarda yerini aldı.
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