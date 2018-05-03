12 yıllık fenomen
Kanal D’nin fenomen dizisi “Arka Sokaklar”, bir sezonu daha geride bıraktı. Ekip 12. sezon finaline hazırlanıyor.
Bir yıl daha bitti
Erler Film’in yapımcılığında çekilen, senaryosunu Ozan-Sinan Yurdakul ekibinin kaleme aldığı ve Orhan Oğuz’un yönettiği “Arka Sokaklar” bir yılı daha geride bıraktı. Dizi, 12’nci sezon finaline yaklaşıyor. Ancak sezon finali yaklaşsa da sürprizler hız kesmiyor.
Sürprizler sürüyor
Nişan Şirinyan, şaşırtıcı bir karakterle Ali ve ekibin hayatına dahil olacak. Ayrıca “Öyle Bir Geçer Zaman ki”nin küçük yıldızı Emir Berke Zincidi, “Arka Sokaklar”la setlere dönecek. Ömür Arpacı da asayiş özel ekibinin yeni üyesi olarak kadroya katılacak.
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