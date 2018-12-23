12 yıl sonra sahnede
SİBEL Can önceki akşam Palmali Holding’in Çırağan Sarayı’nda düzenlenen 20’nci yıl davetinde sahneye çıktı. Mubariz Gurbanoğlu Masimov’un ev sahipliğinde düzenlenen davete Bülent Eczacıbaşı, Fikret Orman, Orhan Gencebay, Hülya Avşar, Mahsun-Ece Kırmızıgül gibi sanat ve iş dünyasının ünlü isimleri katıldı.
Davete girerken muhabirlerin sorularını yanıtlayan Mahsun Kırmızıgül, “Mucize 2”nin fragmanının ilk filme oranla daha çok izlendiğini söyledi: “Ülkemizde birçok engelli insanımız var. Bu film onlar için, herkesin bir mucizeye ihtiyacı var.” 12 yıldır sahneye çıkmadığını belirten Kırmızıgül “Belki benim için de bir mucize olur. Dinleyicilerimi mahrum bırakmak istemiyorum” dedi. Gecede sahneye çıkan Sibel Can, “Severek Ayrılalım” şarkısında Orhan Gencebay’la düet yaptı. Şarkıcı daha sonra Mahsun Kırmızıgül’ün de yanına giderek “Kardeş Türküsü” eşliğinde sanatçıyı sahneye davet etti.
Kırmızıgül, “12 yıldır sahneye çıkmadığım için zorlanıyorum, beraber söyleyelim” dedi ve Sibel Can’la “Mihriban”ı okudu.
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