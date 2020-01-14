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Haber Giriş: 14.01.2020 - 08:00,Son Güncelleme:/

16 saatlik eğitim için 12 bin 800 TL ödediler!

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16 saatlik eğitim için 12 bin 800 TL ödediler!

Amerikalı kişisel gelişim uzmanı Dr. John Demartini’nin “affetmeyi” anlattığı seminerine Defne Samyeli ve Çağla Şıkel de katıldı. Katılımcılar 16 saatlik eğitim için 12 bin 800 lira ödedi.

12.800 LİRALIK SEMİNER

Amerikalı kişisel gelişim uzmanı Dr. John Demartini’nin geçen hafta sonu Raffles Otel’de verdiği “Çığır Açan Deneyim” semineri, ünlü isimlerden ilgi gördü. Demartini’yi dinlemeye gelenler arasında Defne Samyeli ve Çağla Şıkel de vardı. Katılımcılar, sabah 08.00’de başlayıp gece 01.00’de biten 16 saatlik eğitim için 12 bin 800 TL ödedi.

16 saatlik eğitim için 12 bin 800 TL ödediler

HAYATTA SÖYLEMEM!

Nefret duyulan kişileri anlayıp affetmeyi öğreten Dr. John Demartini, seminere başlarken katılımcılara “Önce üzerinde çalışmak için bir kişiyi seçin” dedi. Ardından en önde oturan Defne Samyeli’ye “Kağıda yazdığınız kişi kim?” diye sordu. Panikleyen ve kağıdının üzerini eliyle kapatan Samyeli’nin “Hayatta söylemem” sözleri salondakileri güldürdü.

16 saatlik eğitim için 12 bin 800 TL ödediler


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