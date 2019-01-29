112 bin TL ödeyecek
Oyuncu Deniz Baysal’ın, TRT 1’deki “Sevda Kuşun Kanadında” adlı diziyi bırakıp “Rüzgarın Kalbi” dizisinde oynamaya başladığını iddia eden Sonart Medya Yayıncılık A.Ş., oyuncuya 260 bin liralık dava açmıştı.
Deniz Baysal da ağır çalışma şartları nedeniyle sözleşmeyi feshettiğini, ücretini zamanında alamadığını öne sürerek davanın reddini istemişti. Baysal’ı 112 bin 545 lira tazminat ve cezai şart parasına mahkûm eden davayla ilgili mahkemenin gerekçeli kararı açıklandı. Kararda şu ifadelere yer verildi: “Hiç kimse isteği dışında başkalarıyla bir sözleşme ilişkisine girmeye mecbur değildir. Gerekli tedbirleri almadan sözleşme yapan ve yapımcıyı borç altına sokan oyuncunun hiçbir haklı sebep olmadan haksız feshe dayanması ve sözleşmenin batıl olduğunu savunması kanuna aykırıdır.”
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