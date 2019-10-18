110 kişilik dev kadro! Ustalar ‘Pera Müzikali’nde
Müjdat Gezen yeni sezonda ‘Pera Müzikali’ adlı oyunu sahneye koyacak. Gezen’in yazıp yönettiği, aynı zamanda başrolü üstlendiği oyunda Cüneyt Arkın, Gönül Yazar, Melike Demirağ ve Melihat Gülses gibi usta isimler de yer alacak.
Müjdat Gezen, 2019-2020 tiyatro sezonunda “Pera Müzikali” adlı yeni oyunu ile TİM Show Center’da seyirciyle buluşacak. 30 Ekim’de prömiyeri yapılacak oyunda Müjdat Gezen başrolü Cüneyt Arkın ve Gönül Yazar’la paylaşacak. Kaan Polat Cüreklibatır’ın babası Cüneyt Arkın’la rol aldığı müzikalde, Levent Kırca ile Oya Başar’ın kızı Ayşe Kırca da yer alacak.
KONUK SES SANATÇILARI
“Pera Müzikali”nin konuk ses sanatçıları ise Melike Demirağ, Melihat Gülses, Ayben Erman, Sevcan Orhan, Yener Çevik ve Pelin Alptekin olacak. Avrupa şampiyonu ve dünya ikincisi milli güreşçi Okay Köksal’ın Türk güreşçisi rolünde seyirci karşısına çıkacağı müzikalde; Müjdat Gezen Sanat Merkezi’nde eğitim almış olan 2017 yılı Survivor yarışması şampiyonu Ogeday Girişken de izleyici ile buluşacak.
Avrupa Yakası eğlencesi
Dekor tasarımına Barış Dinçel’in imza attığı oyun, 1453’ten 2019’a İstanbul’un Avrupa Yakası’ndaki eğlence hayatını belgelerle, müzikle ve mizahla sahneye taşıyacak. Oyunda Dok Sirk Kumpanyası sanatçıları, dans grubu, mehter takımı ve diğer rollerle 110 kişilik bir kadro görev alacak.
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