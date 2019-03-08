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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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08.03.2019 - 12:34, Son Güncelleme:

11 yıllık evlilik tek celsede bitti!

Özge Eğrikar
Özge Eğrikar
oegrikar@hurriyet.com.tr
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Özge Eğrikar
Özge Eğrikar
oegrikar@hurriyet.com.tr
11 yıllık evlilik tek celsede bitti!

“İstanbullu Gelin” dizisinde “Senem” karakterini canlandıran oyuncu Neslihan Yeldan Pollock (50), bir çocuğunun babası 11 yıllık eşi İngiliz Leo James Felix Pollock’tan (46) tek celsede boşandı. Anlaşmalı olarak boşanan çiftin 12 yaşındaki çocuğunun velayeti anneye verildi. Protokole göre  Leo James Felix Pollock, çocuğu 18 yaşına gelinceye kadar aylık bin 600 dolar iştirak nafakası ödeyecek. Neslihan Yeldan Pollock boşandıktan sonra “Pollock” soyadını kullanmaya devam edecek.

DAVAYI KOCASI AÇTI

 İstanbul Aile Mahkemesi’ne açılan boşanma davasını Leo James Felix Pollock açtı. Evlilik birliğinin temelinden sarsılması nedeniyle anlaşmalı olarak açılan davanın dilekçesinde, Neslihan Yeldan Pollock ile Leo James Felix Pollock’un 9 Nisan 2007’de  evlendikleri, 12 yaşında bir çocukları olduğu belirtildi. Leo James Felix Pollock’un avukatı Nihan Eker, dava dilekçesinde şu ifadelere yer verdi:  “Taraflar fikren ve ruhen artık anlaşamamaktadır. Bu nedenle evlilik birliğini daha fazla sürdürmeleri mümkün değildir. Boşanmalarına karar verilsin” dedi.

EVLİLİĞİ DAHA FAZLA SÜRDÜRMEMİZ MÜMKÜN DEĞİL

Davanın ilk duruşmasına davacı Leo James Felix Pollock ile davalı Neslihan Yeldan Pollock katıldı. Tercüman eşliğinde ifade veren Leo James Felix Pollock, “Evlilik birliğini daha fazla sürdürmemiz mümkün değildir. İkimiz de boşanmak istiyoruz. Uzman yardımı istemiyoruz” dedi. Davalı Neslihan Yeldan Pollock da, boşanma konusunda anlaştıklarını ve boşanmalarına karar verilmesini istedi.

Dava dosyasını karara bağlayan mahkeme, “anlaşmalı” boşanma davasını kabul ederek tarafların boşanmalarına karar verdi. Boşanma protokolüne göre, çiftin çocuğunun velayeti anneye verilecek. Babayla çocuk arasında şahsi ilişki kurulacak. Baba, çocuk 18 yaşına gelene kadar aylık bin 600 dolar iştirak nafakası ödeyecek. Yılda bir defa çocuğun Londra’ya gidiş-dönüş uçak biletini alacak. Neslihan Yeldan Pollock, boşandıktan sonra “Pollock” soyadını kullanacak.

Özge Eğrikar
Özge Eğrikar
oegrikar@hurriyet.com.tr
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