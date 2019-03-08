11 yıllık evlilik tek celsede bitti!
“İstanbullu Gelin” dizisinde “Senem” karakterini canlandıran oyuncu Neslihan Yeldan Pollock (50), bir çocuğunun babası 11 yıllık eşi İngiliz Leo James Felix Pollock’tan (46) tek celsede boşandı. Anlaşmalı olarak boşanan çiftin 12 yaşındaki çocuğunun velayeti anneye verildi. Protokole göre Leo James Felix Pollock, çocuğu 18 yaşına gelinceye kadar aylık bin 600 dolar iştirak nafakası ödeyecek. Neslihan Yeldan Pollock boşandıktan sonra “Pollock” soyadını kullanmaya devam edecek.
DAVAYI KOCASI AÇTI
İstanbul Aile Mahkemesi’ne açılan boşanma davasını Leo James Felix Pollock açtı. Evlilik birliğinin temelinden sarsılması nedeniyle anlaşmalı olarak açılan davanın dilekçesinde, Neslihan Yeldan Pollock ile Leo James Felix Pollock’un 9 Nisan 2007’de evlendikleri, 12 yaşında bir çocukları olduğu belirtildi. Leo James Felix Pollock’un avukatı Nihan Eker, dava dilekçesinde şu ifadelere yer verdi: “Taraflar fikren ve ruhen artık anlaşamamaktadır. Bu nedenle evlilik birliğini daha fazla sürdürmeleri mümkün değildir. Boşanmalarına karar verilsin” dedi.
EVLİLİĞİ DAHA FAZLA SÜRDÜRMEMİZ MÜMKÜN DEĞİL
Davanın ilk duruşmasına davacı Leo James Felix Pollock ile davalı Neslihan Yeldan Pollock katıldı. Tercüman eşliğinde ifade veren Leo James Felix Pollock, “Evlilik birliğini daha fazla sürdürmemiz mümkün değildir. İkimiz de boşanmak istiyoruz. Uzman yardımı istemiyoruz” dedi. Davalı Neslihan Yeldan Pollock da, boşanma konusunda anlaştıklarını ve boşanmalarına karar verilmesini istedi.
Dava dosyasını karara bağlayan mahkeme, “anlaşmalı” boşanma davasını kabul ederek tarafların boşanmalarına karar verdi. Boşanma protokolüne göre, çiftin çocuğunun velayeti anneye verilecek. Babayla çocuk arasında şahsi ilişki kurulacak. Baba, çocuk 18 yaşına gelene kadar aylık bin 600 dolar iştirak nafakası ödeyecek. Yılda bir defa çocuğun Londra’ya gidiş-dönüş uçak biletini alacak. Neslihan Yeldan Pollock, boşandıktan sonra “Pollock” soyadını kullanacak.
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