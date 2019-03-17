11 yıllık evlilik bitti
LEVENT Erim, 11 yıllık eşi Ayşe Feza Erim’le “anlaşmalı” olarak boşandı.
İstanbul Aile Mahkemesi’ne avukatı aracılığıyla dava açan oyuncu dilekçesinde, eşiyle 2007 tarihinde evlendiklerini ve bu evliliklerinden çocuklarının bulunmadığını belirtti. Müvekkilinin eşiyle fikren ve ruhen anlaşamadığını dava dilekçesinde anlatan Erim’in avukatı, “Tarafların boşanmalarına karar verilsin” dedi. Mahkeme, birbirinden tazminat ve nafaka taleplerinde bulunmayan çiftin boşanmasına karar verdi.
Yorumları Göster
Yorumları Gizle