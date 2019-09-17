1001 boncuk
Tarzıyla sahneye en çok yakışan isimlerden Mabel Matiz, boncuk detaylı takımı ile radarımızda...
Mabel Matiz’in giydiği takım, son zamanlarda sahnede gördüğümüz en iddialı parçalardan. El emeği ile işlenmiş, tam 1000 boncuktan oluşan ceketi gerçekten çok başarılı. Spor-şık havada, yakışmış.
Rengi itibarıyla da neon trendini yakalıyor. Giydiği sneaker’ların bantlarının takımın rengiyle paslaşması da güzel bir detay.
Sadece pantolonunun anlamsız darlığına gözü takılıyor insanın... Biraz daha bol kesimli olsa daha modern durabilirdi. Ama haydi o da bu boncuklu takımın nazar boncuğu olsun.
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