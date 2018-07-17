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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Magazin
17.07.2018 - 11:47, Son Güncelleme:

100. doğum gününde 'İyi ki doğdun Müzeyyen!'

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100. doğum gününde 'İyi ki doğdun Müzeyyen!'

Şevval Sam’ın başrolünde olduğu ‘Müzeyyen’ müzikali Müzeyyen Senar’ın 100’üncü doğum gününde Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Sahnesi’nde sahnelendi. ‘Müzeyyen’ izleyiciden de tam not aldı ve ayakta alkışlandı.

Türk müziğinin efsane sesi Müzeyyen Senar’ın hayatından önemli kesitlerin ve iz bırakan şarkıların yer aldığı, ‘Müzeyyen’ müzikali sanatçının 100’üncü doğum gününde Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Sahnesi’nde sahnelendi. Müzeyyen Senar’ın kızım dediği Şevval Sam tarafından sahnelenen müzikli gösteri, seyirciden tam not aldı. Müzeyyen Senar’ın Bursa’dan İstanbul’a gelişi, Atatürk’ün önünde ilk kez şarkı söyleyişi, gibi önemli anılarının sahnelendiği yaklaşık iki saat süren müzikalde, sanatçının anneliği, aşkları, hüzünleri ve mutluluklarına dair kesitlerde seyirciyle paylaşıldı.

100. doğum gününde İyi ki doğdun Müzeyyen



“Doğum günün kutlu olsun Müzeyyen Abla”

Konserin sonunda Senar’ın doğum gününü kutlayan Şevval Sam, “Onun adı Müzeyyen, o ölecek değil ya biz ağladığımızda, her aşık olduğumuzda bir daha doğacak. Bugün onun doğum günü iyi ki doğdun Müzeyyen Abla” dedi.

100. doğum gününde İyi ki doğdun Müzeyyen


Seyirciye büyük sürpriz

Gösterinin sonunda seyirciler için çok özel bir sürpriz hazırlayan, ‘Müzeyyen’ ekibi, duayen sanatçının kızı Feraye Işıl’ı sahneye davet etti. Sahnede Müzeyyen Senar’ın ‘Feraye’ şarkısını seslendiren Işıl, seyirciden büyük alkış aldı.

100. doğum gününde İyi ki doğdun Müzeyyen

Açık havadaki gösterime ünlü isimler de katıldı. Galaya gelen isimler arasında, Sam’ın, ‘Yasak Elma’ dizisindeki rol arkadaşları Eda Ece, Sevda Erginci, Onur Tuna ve yapımcısı Fatih Aksoy ile eşi de vardı.

100. doğum gününde İyi ki doğdun Müzeyyen

“MÜZEYYEN” AÇIKHAVA’DA SEYİRCİYLE BULUŞMAYA DEVAM EDİYOR

'Müzeyyen' Bodrum, Çeşme, Altınoluk, Ayvalık, Marmaris, Kuşadası ve Datça’da da sahnelenecek.

24 Temmuz Ayvalık Amfi Tiyatro
25 Temmuz Altınoluk Amfi Tiyatro
27 Temmuz Çeşme Amfi Tiyatro
20 Ağustos Kuşadası AVM Amfi Tiyatro
21 Ağustos Bodrum Antik Tiyatro
22 Ağustos Datça Amfi Tiyatro
24 Ağustos Marmaris Amfi Tiyatro

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