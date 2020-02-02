100 bin dolar istiyor! Uğur Akkuş, eski eşi Gonca Sağlam’a dava açtı

Sağlam, geçen ay mahkemeye başvurarak Akkuş’un aralarındaki boşanma protokolüne aykırı davrandığını iddia etmiş ve 100 bin dolarlık cezai şartı ödemesini istemişti. Akkuş da aynı istekle İstanbul Aile Mahkemesi’ne başvurdu. Akkuş’un dilekçesinde şu ifadelere yer verildi: “Boşanma protokolüne göre Gonca Sağlam, Uğur Akkuş hakkında açıklama yapmamayı kabul etmiş ancak medyada yer almak için çaba sarf etmiştir.” Uğur Akkuş ayrıca hakaret, tehdit ve şantaj nedeniyle savcılığa suç duyurusunda bulunacak.



