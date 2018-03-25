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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Magazin
25.03.2018 - 12:09, Son Güncelleme:

Meriç Erkan'dan eski sevgilisine ağır suçlama

Özge Eğrikar
Özge Eğrikar
oegrikar@hurriyet.com.tr
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Özge Eğrikar
Özge Eğrikar
oegrikar@hurriyet.com.tr
Meriç Erkan'dan eski sevgilisine ağır suçlama

Ekranlarda bir dönem reality showlarla boy gösteren Meriç Erkan, çocuğun velayetini alabilmek için modacı Serap Koç’a (Semerci) dava açtı. Meriç Erkan, annesinin evlilik dışı ilişkiden olan çocuğunu yurt dışına kaçırma planlarını yaptığını iddia etti.

İstanbul Aile Mahkemesi’ne açılan dava dilekçesindeki iddialara göre, davacı Meriç Erkan ile Serap Koç’un evlilik dışı ilişkilerinden bugün 10 yaşında olan bir çocukları dünyaya geldi. Meriç Erkan çocuğu nüfusuna aldı. İddiaya göre çocuk, yıllardır annesiyle değil babasıyla yaşadı ve babasıyla yaşamak istediğini söyledi.

Serap Koç’un tanınmış biri olması ve rahat yaşam tarzı nedeniyle çocuğun annede kalmasının uygun olmadığını dilekçesinde anlatan Meriç Erkan’ın avukatı Merve Mısır dilekçede şu ifadelere yer verdi: “Serap Koç, çocuğun doğumunun ardından başka bir erkekle evlenmiştir. Küçük çocuk annesinin evinde rahat edemediğini ve rahatsız olduğunu defalarca babasına anlatmıştır.

Serap Koç doğduğu yer olan Almanya’ya çocuğunu götürmek istiyor. Yaptığı işleri idare edememesinden ve borçlarından ötürü atölyelerini kapatmak zorunda kalmış ve çalışan işçilerin maaşlarını dahi ödememiştir. Çocuğun bedensel, fikri ve ahlaki bakımdan en iyi şekilde gelişebilmesi ve böyle bir gelişmenin gerçekleştirilmesi için çocuğa sosyal, ekonomik ve kültürel koşulların sağlanması gerekir. Çocuğun velayetinin annede kalmaya devam etmesinin çocuğun gelişimini olumsuz etkilemektedir. Müvekkilimin çocuğuna sağladığı maddi manevi olanaklar, sunduğu ev ortamı, eğitim ve spor olanakları, müvekkilin halen bekâr olması, babası ile kurduğu iletişim, çocuğun idrak yaşının üzerinde olması göz önüne alındığında velayetin annede değil babada olmasının menfaatine olacağı kanaatindeyiz.”

Özge Eğrikar
Özge Eğrikar
oegrikar@hurriyet.com.tr
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