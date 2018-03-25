Meriç Erkan'dan eski sevgilisine ağır suçlama
Ekranlarda bir dönem reality showlarla boy gösteren Meriç Erkan, çocuğun velayetini alabilmek için modacı Serap Koç’a (Semerci) dava açtı. Meriç Erkan, annesinin evlilik dışı ilişkiden olan çocuğunu yurt dışına kaçırma planlarını yaptığını iddia etti.
İstanbul Aile Mahkemesi’ne açılan dava dilekçesindeki iddialara göre, davacı Meriç Erkan ile Serap Koç’un evlilik dışı ilişkilerinden bugün 10 yaşında olan bir çocukları dünyaya geldi. Meriç Erkan çocuğu nüfusuna aldı. İddiaya göre çocuk, yıllardır annesiyle değil babasıyla yaşadı ve babasıyla yaşamak istediğini söyledi.
Serap Koç’un tanınmış biri olması ve rahat yaşam tarzı nedeniyle çocuğun annede kalmasının uygun olmadığını dilekçesinde anlatan Meriç Erkan’ın avukatı Merve Mısır dilekçede şu ifadelere yer verdi: “Serap Koç, çocuğun doğumunun ardından başka bir erkekle evlenmiştir. Küçük çocuk annesinin evinde rahat edemediğini ve rahatsız olduğunu defalarca babasına anlatmıştır.
Serap Koç doğduğu yer olan Almanya’ya çocuğunu götürmek istiyor. Yaptığı işleri idare edememesinden ve borçlarından ötürü atölyelerini kapatmak zorunda kalmış ve çalışan işçilerin maaşlarını dahi ödememiştir. Çocuğun bedensel, fikri ve ahlaki bakımdan en iyi şekilde gelişebilmesi ve böyle bir gelişmenin gerçekleştirilmesi için çocuğa sosyal, ekonomik ve kültürel koşulların sağlanması gerekir. Çocuğun velayetinin annede kalmaya devam etmesinin çocuğun gelişimini olumsuz etkilemektedir. Müvekkilimin çocuğuna sağladığı maddi manevi olanaklar, sunduğu ev ortamı, eğitim ve spor olanakları, müvekkilin halen bekâr olması, babası ile kurduğu iletişim, çocuğun idrak yaşının üzerinde olması göz önüne alındığında velayetin annede değil babada olmasının menfaatine olacağı kanaatindeyiz.”
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