10 years challenge nedir?
Ünlü isimlerin sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımların ardından dikkat çeken '10 years challenge', son günlerin internet üzerinden araştırılan popüler konuları arasında yer alıyor. Ünlü sporcular, sanatçılar ve oyuncuların #10yearschallenge etiketiyle yaptığı paylaşımlar, kısa sürede yayılarak 1 milyona yakın gönderiye ulaştı.
10 yıllık süreçte yaşadıkları değişimi sosyal medya üzerinden paylaşan kullanıcılar arasında, Kevin Hart gibi ünlü isimler de yer alıyor.
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