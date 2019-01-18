La Casa De Papel 3. sezon ne zaman başlayacak? İşte yeni sezon tarihi
La Casa De Papel dizisinin 3. sezonu ne zaman başlayacak sorusunun yanıtı, sevilen dizinin takipçileri tarafından sorgulanan ve araştırılan konular arasında yer almaya devam ediyor. Netflix'te yayınlanan ve büyük heyecan yaratan La Casa De Papel dizisinin 3. sezon tarihini sevilen dizinin oyuncuları duyurmuştu. Peki, La Casa De Papel 3. sezon ne zaman başlayacak?
Úrsula Corberó, Paco Tous ve Alba Flores’ün başrollerini paylaşacağı La Casa De Papel ‘in yeni sezon tarihine dair bilgi ise dizinin resmi Twitter adresinden duyuruldu. Üçüncü sezon müjdesi veren tanıtımda 'Senin de bizimle aynı şeyi beklediğini biliyoruz. Ve bize katılmak isteyen olur mu bilmek istiyoruz. Çünkü tarihin en büyük soygunu henüz bitmedi. Üçüncü kısım geliyor' ifadeleri kullanıldı ve video tarih bilgisiyle paylaşıldı.
İlk bölümü 2 Mayıs 2017’de yayınlanan, 23 Kasım 2017’de ise ikinci sezonunu noktalayan La Casa De Papel, 2019 yılında kaldığı yerden devam edecek.
LA CASA DE PAPEL KONUSU
Profesör olarak adlandırılan bir suç dehası, tarihin en büyük soygununu yapmayı planlar. Amacı İspanya Kraliyet Darphanesine girmektir. Bunun için de işlerinde uzman olan 8 suçludan oluşan bir ekip kurar. Ekip, 5 aylık bir eğitim sürecinden geçer ve bu sürede her ihtimali hesaba katarak soygunu kusursuz bir hale getirirler. Artık her şey hazırdır. 8 kişi, rehineleri de yanlarına alarak kendilerini İspanya Kraliyet Darphanesine kitler fakat hiç hesaba katmadıkları olaylar gerçekleşir.
La 🎉 Casa 🎉 De 🎉 Papel 🎉 3. 🎉 Kısım 🎉 2019'da 🎉 Netflix'te 👊🏼 #LaCasaDePapel pic.twitter.com/D4aqvvwuct— Netflix Türkiye (@netflixturkiye) 18 Nisan 2018
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