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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Kelebek
16.05.2019 - 19:26, Son Güncelleme:

Kızım'ın 32. bölüm fragmanı yayınlandı | Yeni bölümde neler olacak?

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Kızım'ın 32. bölüm fragmanı yayınlandı | Yeni bölümde neler olacak?

TV8 ekranlarında cuma akşamları yayınlanan ve ilgiyle takip edilen Kızım dizisinin 32. bölüm fragmanı yayınlandı. Kızım'ın bu haftaki bölümü de yine izleyeceklere keyifli anlar yaşatacak. Dizinin yeni bölümünde Demir'in Candan'a yaptığı evlilik teklifi damga vuracak. Peki, Kızım'ın 32. bölümünde neler olacak? İşte, Kızım'ın yeni bölümünde yaşanacaklara dair bazı ipuçları ve ve merak edilen 32. bölüm fragmanı

Buğra Gülsoy, Leyla Lydia Tuğutlu, Beren Gökyıldız, Serhat Teoman, Tugay Mercan, Sinem Ünsal ve Suna Selen'in rol aldığı Kızım dizisi cuma akşamı 32. bölümü ile TV8'de ekranlara gelecek. Kızım'ın bu haftaki bölümünde Demir Candan'a evlenme teklifi edecek. İşte, Kızım dizisinin 32. bölüm fragmanı

 32. BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Kızım dizisinin 17 Mayıs Cuma akşamı yayınlanacak olan yeni bölümünde Demir, Candan'a evlenmek teklifi edecek. Candan ise zaten evli oldukları halde Demir'in teklifi karşısında hem şaşıracak hem de çok mutlu olacak. Peki, Candan'ın cevabı ne olacak?

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