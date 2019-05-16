Kızım'ın 32. bölüm fragmanı yayınlandı | Yeni bölümde neler olacak?
TV8 ekranlarında cuma akşamları yayınlanan ve ilgiyle takip edilen Kızım dizisinin 32. bölüm fragmanı yayınlandı. Kızım'ın bu haftaki bölümü de yine izleyeceklere keyifli anlar yaşatacak. Dizinin yeni bölümünde Demir'in Candan'a yaptığı evlilik teklifi damga vuracak. Peki, Kızım'ın 32. bölümünde neler olacak? İşte, Kızım'ın yeni bölümünde yaşanacaklara dair bazı ipuçları ve ve merak edilen 32. bölüm fragmanı
Buğra Gülsoy, Leyla Lydia Tuğutlu, Beren Gökyıldız, Serhat Teoman, Tugay Mercan, Sinem Ünsal ve Suna Selen'in rol aldığı Kızım dizisi cuma akşamı 32. bölümü ile TV8'de ekranlara gelecek. Kızım'ın bu haftaki bölümünde Demir Candan'a evlenme teklifi edecek. İşte, Kızım dizisinin 32. bölüm fragmanı
32. BÖLÜMDE NELER OLACAK?
Kızım dizisinin 17 Mayıs Cuma akşamı yayınlanacak olan yeni bölümünde Demir, Candan'a evlenmek teklifi edecek. Candan ise zaten evli oldukları halde Demir'in teklifi karşısında hem şaşıracak hem de çok mutlu olacak. Peki, Candan'ın cevabı ne olacak?
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