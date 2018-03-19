Büyük gün geldi

Cevdet Mercan’ın yönetmenliğini, Kenan İmirzalıoğlu’nun başrolünü üstlendiği “Mehmed Bir Cihan Fatihi” için büyük gün geldi. Senaryosu Ercan Mehmet Erdem tarafından kaleme alınan dizi bu akşam izleyiciyle buluşacak. İmirzalıoğlu’nun yanı sıra Çetin Tekindor, Gürkan Uygun, Büşra Develi, Hazal Filiz Küçükköse gibi birçok ünlü ismi kadrosunda buluşturan dizinin ilk bölüm öyküsü kısaca şöyle:

Hangi şehzade?

Şehzade Mehmed, babası Murad Han’ın vefatından sonra tahta çıkmak üzere Manisa’dan Edirne’ye yola çıkar. Tahtın bir diğer adayı Şehzade Orhan bu sırada Konstantiniyye’dedir. İmparator Konstantinos, Şehzade Orhan’ı Osmanlı’nın başına geçirmek ister. Çandarlı

Halil Paşa’nın taht mücadelesindeki tercihi, Osmanlı’da yeni bir dönemin başlamasına yol açacaktır.