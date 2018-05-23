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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Kelebek
23.05.2018 - 06:29, Son Güncelleme:

Kibariye'ye ihanetin ardından 2. haciz şoku

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Kibariye'ye ihanetin ardından 2. haciz şoku

Eşi Ali Küçükbalçık’ın Lübnanlı bir kadınla aşk yaşadığı ve servetini kumarhanelerde bıraktığı iddiasıyla sarsılan şarkıcı, aracının ardından, Bodrum’da aldıkları 3 milyon euroluk evin borcunu ödeyemediği için yine hacizle karşı karşıya...

Ünlü şarkıcı Kibariye'nin eşi Ali Küçükbalçık'ın, Lübnanlı bir kadınla yasak aşk yaşadığı ve Kıbrıs'taki kumarhanelerde servetini kaybettiği iddiası magazin gündemine bomba gibi düşmüştü. Bu iddia ile yıkılan Kibariye'nin, eşine aldığı lüks Ferrari aracından sonra, Bodrum'da aldıkları 3 milyon euroluk evin 800 bin liralık borcunu ödeyemediği için ikinci kez hacizle karşı karşıya kaldığı öğrenildi. 100 bin liralık 8 adet çekini Bodrum'da lüks bir inşaat firmasına ödeyemeyen Kibariye hakkında İzmirli avukatlık şirketinin haciz işlemi başlattığı ortaya çıktı.

BÜYÜK BORÇ TAKTI

Sanem Sanat Turizm ve bir döner markası zincirinin sahibi olan Ali Küçükbalçık'ın, yanında çalışanlara maaşlarını uzun süredir ödemediği, piyasaya ve bankalara yüklüce borcu olduğu ortaya çıktı. Küçükbalçık'ın şarkıcı eşi Kibariye'nin ismini kullanarak güven kazandığı ve şirketlere karşılıksız çek verdiği iddia edildi. Küçükbalçık'ın maaş ve tazminatlarını isteyen çalışanlarına tehdit içerikli mesajlar attığı ve çalışanların savcılığa giderek şikayetçi olduğu ileri sürüldü. 57 yaşındaki şarkıcı Kibariye'nin 19 yıllık eşi, 37 yaşındaki Ali Küçükbalçık, 2017'de iki genç kadınla Trump Tower'daki bir gece kulübünde görüntülenmişti. Hüsnü Şenlendirici ve Hakan Altun'u dinlemeye gelen Küçükbalçık ve kadın arkadaşları, mekanda muhabirlerin olduğunu öğrenince panikleyip görevlilerle tartışmıştı.

8 ADET ÇEK KALDI

Ali Küçükbalçık'ın bankalara 10 milyon TL borcu olduğu ileri sürülüyor. Ekonomik çöküş yaşayan Küçükbalçık'ın, Ferrari marka aracına borcunu ödemeyince haciz memurları tarafından el konulduğu öğrenilirken, eşi Kibariye ile Bodrum'da aldıkları lüks villanın parasını ödemeyedikleri için yine haciz işlemi başlatıldığı öğrenildi. 3 milyon euroluk lüks villanın bir inşaat şirketinden satın alındığı, kalan 800 bin liralık borcu için 100 bin liralık 8 adet banka çeki verildiği ve bunların  ödenmediği için Kibariye'ye inşaat şirketinin avukatları tarafından haciz işlemi başlatıldığı ortaya çıktı. (Yeni Asır)

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