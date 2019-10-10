Zülfü Livaneli'nin duygusal gecesi
Zülfü Livaneli ile Sevdalım Hayat ekibi Kerki Solfej in düzenlediği Harbiye Açıkhava konserlerinde seyircisiyle buluştu. Müzikseverlerin büyük ilgi gösterdiği konserde Zülfü Livaneli’nin unutulmaz şarkıları yine hep bir ağızdan söylendi.
BUĞRA GÜLSOY'DAN LİVANELİYE KİTAP SÜRPRİZİ
Konser öncesinde kulisinde oyuncu Buğra Gülsoy'u da ağırlayan büyük usta, başarılı oyuncuyla uzun uzun sohbet etti. Livaneli, Gülsoy'un kendisi için imzaladığı kitabını alırken duygusal anlar yaşadı.
Sosyal medyadaki sayfasında Zülfü Livaneli’nin eserlerini çalan ve seslendiren Almanya’daki genç müzisyen Ali İnsan da Livaneli’nin özel davetlisi olarak Harbiye’deydi.
GÖZYAŞALARINI TUTAMADI
Zülfü Livaneli, konserin bir bölümünde 15 yaşındaki Ali İnsan’ı sahneye davet etti. Sahnede ‘Güneş Topla Benim İçin’i seslendiren Ali İnsan, Zülfü Livaneli’ye “Bugün beni burada çok mutlu ve onure ettiniz size çok teşekkür ediyorum. Sizin olağanüstü tüm eserlerinizi her zaman büyük bir coşku, sevgi, gurur ve saygıyla okuyacağıma söz veriyorum” diyerek teşekkür etti.
Genç müzisyenin bu sözleri ve performansı Harbiye’deki seyircilerden büyük alkış alırken Livaneli'de gözyaşlarına hakim olamadı.
Livaneli'yi dinlemeye gelenler arasında, Beşiktaş Beledie Başkanı Rıza Akpolat ve eşi, Mithat Erdem, Mustafa Taviloğlu gibi isimler de vardı.
Zülfü Livaneli ve Sevdalım Hayat ekibi 13-14 Ekim’de yeniden Harbiye sahnesinde dinleyicisiyle buluşacak.
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