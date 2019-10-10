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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Haber Giriş: 10.10.2019 - 11:42, Son Güncelleme:

Zülfü Livaneli'nin duygusal gecesi

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Zülfü Livaneli'nin duygusal gecesi

Zülfü Livaneli ile Sevdalım Hayat ekibi Kerki Solfej in düzenlediği Harbiye Açıkhava konserlerinde seyircisiyle buluştu. Müzikseverlerin büyük ilgi gösterdiği konserde Zülfü Livaneli’nin unutulmaz şarkıları yine hep bir ağızdan söylendi.

BUĞRA GÜLSOY'DAN LİVANELİYE KİTAP SÜRPRİZİ

Konser öncesinde kulisinde oyuncu Buğra Gülsoy'u da ağırlayan büyük usta, başarılı oyuncuyla uzun uzun sohbet etti. Livaneli, Gülsoy'un kendisi için imzaladığı kitabını alırken duygusal anlar yaşadı.

Sosyal medyadaki sayfasında Zülfü Livaneli’nin eserlerini çalan ve seslendiren Almanya’daki genç müzisyen Ali İnsan da Livaneli’nin özel davetlisi olarak Harbiye’deydi.

Zülfü Livanelinin duygusal gecesi

GÖZYAŞALARINI TUTAMADI

Zülfü Livaneli, konserin bir bölümünde 15 yaşındaki Ali İnsan’ı sahneye davet etti. Sahnede ‘Güneş Topla Benim İçin’i seslendiren Ali İnsan, Zülfü Livaneli’ye “Bugün beni burada çok mutlu ve onure ettiniz size çok teşekkür ediyorum. Sizin olağanüstü tüm eserlerinizi her zaman büyük bir coşku, sevgi, gurur ve saygıyla okuyacağıma söz veriyorum” diyerek teşekkür etti.

Genç müzisyenin bu sözleri ve performansı Harbiye’deki seyircilerden büyük alkış alırken Livaneli'de gözyaşlarına hakim olamadı.

Zülfü Livanelinin duygusal gecesi

Livaneli'yi dinlemeye gelenler arasında, Beşiktaş Beledie Başkanı Rıza Akpolat ve eşi, Mithat Erdem, Mustafa Taviloğlu gibi isimler de vardı.

Zülfü Livaneli ve Sevdalım Hayat ekibi 13-14 Ekim’de yeniden Harbiye sahnesinde dinleyicisiyle buluşacak.

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