Zülfü Livaneli ile Sevdalım Hayat Harbiye Açıkhava'da
Kerki-Solfej’in düzenlediği Harbiye Açıkhava Konserleri serisi başlıyor.
30 Haziran ve 1 Temmuz’da besteci ve yazar Zülfü Livaneli ile ünlü orkestra şefi Rengim Gökmen aynı sahnede buluşuyor. Özel olarak hazırlanan anlatımlı konserde Livaneli, hayatından kesitler ve bestelerinin hikayelerini anlatacak, konser solistleri Teyfik Rodos ve Zeynep Halvaşi ise Rengim Gökmen yönetimindeki Livaneli Filarmoni Orkestrası eşliğinde Livaneli şarkılarını seslendirecekler.
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