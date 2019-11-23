Zuhal Olcay sinemaya döndü
ZUHAL Olcay uzun aradan sonra sinemaya döndü.
Ünlü oyuncu, “Aşk Tesadüfleri Sever 2” filmi için kamera karşısına geçti.
Yönetmenliğini Ömer Faruk Sorak ve İpek Sorak’ın birlikte üstlendiği filmin ikinci fragmanı da yayınlandı.
Zuhal Olcay’ın yanı sıra Uğur Polat, Levent Can, Erkan Can, Hülya Gülşen ve Eli Mango’nun görüntülerinin yer aldığı fragman beğeni topladı. 1960’lardan günümüze uzanan tesadüflerle örülü romantik bir aşk öyküsünü konu alan “Aşk Tesadüfleri Sever 2”, 31 Ocak 2020’de vizyona girecek.
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