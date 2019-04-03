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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Keyif
03.04.2019 - 16:46, Son Güncelleme:

Zor şartlarda film çektik

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Zor şartlarda film çektik

Türk sinemasının usta oyuncularından Perihan Savaş, geçmişte Türk sinemasının çok zor şartlar altında çok önemli filmler çektiğini ifade etti.

Yunus Emre Enstitüsü tarafından Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğünün desteğiyle Arnavutluk'ta düzenlenen Türk Filmleri Haftası dolayısıyla bu ülkede bulunan Savaş,Türk sineması, tiyatrosu ve dizileri hakkında değerlendirmede bulundu.
Oyunculuk hayatı boyunca çok farklı projelerde yer aldığını söyleyen Savaş, "Tiyatroda hem komedi hem dram, aynı zamanda sinemada da öyle, hem komedi hem dram oynadım. Bütün rolleri hemen hemen oynadım. Bütün karakterleri oynadım." ifadelerini kullandı.

Eski dönem ve son dönem filmleri arasında kıyas yapmanın çok zor olduğunu kaydeden Savaş, "Kıyas yapmak çok zor çünkü eskiye baktığımız zaman Türk sineması çok zor şartlar altında çok önemli ve çok özel filmler çekti." diye konuştu.

Savaş, teknolojinin gelişmesiyle sinema sektöründeki çalışmaların rahatladığını ifade ederek "Genç yönetmenler, özellikle genç senaristler gerçekten çok özenli ve güzel filmler çekiyorlar artık." dedi.

Türk sinema ve dizi sektörleri arasındaki farklılıklara da değinen usta oyuncu, "Dizi çabucak tüketilen, oynayıp bittikten sonra kimsenin hatırlamadığı bir sektör ama sinema sektörü öyle değil. Sinema sektörü yıllarca gerek televizyonlarda gerek sinemalarda tekrar tekrar oynayan özel filmler onlar." ifadelerini kullandı.

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