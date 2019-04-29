Zeynep Demirel:Konu yardımsa kalbimin sesini dinlerim

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerKelebek Haberleri Keyif HaberleriZeynep Demirel:Konu yardımsa kalbimin sesini dinlerim
GeriKeyif Zeynep Demirel:Konu yardımsa kalbimin sesini dinlerim
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Keyif
29.04.2019 - 15:11, Son Güncelleme:

Zeynep Demirel:Konu yardımsa kalbimin sesini dinlerim

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Zeynep Demirel:Konu yardımsa kalbimin sesini dinlerim

Boğaziçi Üniversitesi Yaşam Boyu Eğitim Merkezi’nde (BÜYEM) Dr. Aylin Löle koordinatörlüğünde hayata geçirilen Sosyal Sorumluluk Okulu sona erdi. Öğrenciler, iletişim uzmanı Gülçin Yılmaz İzel’in ‘Sosyal Sorumluluk Projelerinde Ünlü ve medya iletişiminin rolü’ konulu dersinin ardından Fenerbahçeli Volkan Demirel’in eşi, Yapımcı Zeynep Demirel'in gönüllülük yolculuğundaki deneyimlerini dinledi.

İletişim Uzmanı İzel, ‘Sosyal sorumluluk projelerinde ünlü ve medya iletişiminin rolü’ konulu dersini interaktif olarak katılımcılarla paylaştı. Zeynep Demirel ise yaptığı konuşmada şimdiye kadar gönüllü destekçisi olduğu projelerle ilgili deneyimlerini paylaştı. Belçika'da yaşadığı dönemlerde yer aldığı projeleri anlatan Demirel, Türkiye'ye geldiğinde Selda Topal vesilesiyle sivil toplum kuruluşlarıyla buluşarak pek çok çalışmaya katıldığını anlattı.

ÇOCUKLAR HAYVANLAR VE YAŞLILAR KONUSUNDA HASSASIM

Zeynep Demirel, bir çok ünlünün aksine sosyal yardım projelerini değerlendirirken konuya stratejik bakmadığını söyleyerek, “Konu yardımsa kalbimin sesiyle hareket ederim. Çocuklar, yaşlılar ve sokak hayvanlarına karşı ise özel bir hassasiyetim var. Bu anlayışımı kızlarıma da aşılıyorum ve bu yüzden çok mutluyum” dedi.

Zeynep Demirel:Konu yardımsa kalbimin sesini dinlerim

Program sonunda katkılarından dolayı Dr. Aylin Löle tarafından Gülçin Yılmaz İzel ve Zeynep Demirel’e teşekkür belgesi, eğitim programını başarıyla tamamlayan katılımcılara ise sertifikaları verildi. Program, hatıra fotoğrafı çekimi ile sona erdi.

 

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

Diğer Magazin Haberleri

Sıradaki Haber

Allah kimseye evladı için yoğun bakım yolu gözletmesin

Mehmet Ali Erbil 6 ay sonra ilk kez görüntülendi

Nusret o davayı kaybetti!

"Minik tavşanım"