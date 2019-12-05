Zeynep Bastık Avrupa turnesine çıkıyor
Zeynep Bastık, organizasyonu Gergedan Yapım ve Hypres işbirliğiyle yapılacak olan Avrupa turnesine hazırlanıyor.
7 Aralık’ta Bostancı Gösteri Merkezi'nde hayranlarıyla buluşup, Mustafa Sandal ile düet yaptığı 'Mod ' şarkısını ilk kez seslendirecek olan Zeynep Bastık, sonrasında ayağının tozuyla Londra' da konser verecek.
Bastık’ın 27 Aralık’ta Almanya Köln’de vereceği konserin biletleri de şimdiden tükendi. 1000 kişilik salon, bir ay öncesinden dolunca, konser 3 bin kişilik Theater am Tanzbrunnen mekanına alındı.
Bostancı Gösteri Merkezi konserinin ardından İngiltere, Hollanda, İsviçre ve Almanya’da konser verecek olan Bastık, turneyi Stuttgart’ta tamamlayacak.
İşte Bastık’ın konser takvimi:
9 Aralık- Londra O2 Forum Kentish Town
21 Aralık- Amsterdam Melkweg
22 Aralık- Frankfurt Batschkapp
24 Aralık- Zürih Kaufleuten
26 Aralık- Berlin Festsaal Kreuzberg
27 Aralık- Köln Theater am Tanzbrun
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