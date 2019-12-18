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18.12.2019 - 10:14, Son Güncelleme:

Zeynep Alkan 'Natalie' rolünde sevenlerinin karşısına çıkıyor

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Zeynep Alkan 'Natalie' rolünde sevenlerinin karşısına çıkıyor

Hamdi Alkan’ın yönetmen koltuğunda oturduğu, senaryosunu Rüyhan Duralı’nın kaleme aldığı Trakya komedisi “Kırkyalan” filmi vizyon için gün sayıyor.

Zeynep Alkan filmde, pavyon çalışanı ‘Natalie’ karakteriyle izleyici karşısına çıkacak. Sette babası Hamdi Alkan’la yönetmen-oyuncu ilişkisi içinde olduklarını belirten genç oyuncu, “Yönetmen babam olunca daha da dikkatli olmam gerekti. Sette daha resmi ve soğuk bir ilişkimiz var. Büyük bir saygı çerçevesinde çalışıyoruz” dedi. Film, 20 Aralık’ta vizyona girecek.

Zeynep Alkan Natalie rolünde sevenlerinin karşısına çıkıyor



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