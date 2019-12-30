Haber Giriş: 30.12.2019 - 12:05,
Zerrin’e niyet Niran’a kısmet
2002 yılında çıkan “Dinle Sevgili Ülkem” albümünde Ahmet Kaya şarkısı “Giderim”i seslendiren Niran Ünsal, “Bu şarkıyı aslında Zerrin Özer söyleyecekti” dedi.
Önceki gün Dalmaz Center’da sahneye çıkan Niran Ünsal, geceyi “Giderim” şarkısıyla noktaladı: “Aslında proje albümünde bu şarkıyı Zerrin Özer söyleyecekti. Ama o albüm çıkaracağı için şarkı bana nasip oldu. Stüdyodan heyecandan ve mutluluktan kan ter içinde
çıkmıştım.”
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