Zerrin’e niyet Niran’a kısmet

Önceki gün Dalmaz Center’da sahneye çıkan Niran Ünsal, geceyi “Giderim” şarkısıyla noktaladı: “Aslında proje albümünde bu şarkıyı Zerrin Özer söyleyecekti. Ama o albüm çıkaracağı için şarkı bana nasip oldu. Stüdyodan heyecandan ve mutluluktan kan ter içinde

çıkmıştım.”

