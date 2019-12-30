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Haber Giriş: 30.12.2019 - 12:05,Son Güncelleme:/

Zerrin’e niyet Niran’a kısmet

Sayit DURMAZ
Sayit DURMAZ
sayitdurmaz@hurriyet.com.tr
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Sayit DURMAZ
Sayit DURMAZ
sayitdurmaz@hurriyet.com.tr
Zerrin’e niyet Niran’a kısmet

2002 yılında çıkan “Dinle Sevgili Ülkem” albümünde Ahmet Kaya şarkısı “Giderim”i seslendiren Niran Ünsal, “Bu şarkıyı aslında Zerrin Özer söyleyecekti” dedi.

Önceki gün Dalmaz Center’da sahneye çıkan Niran Ünsal, geceyi “Giderim” şarkısıyla noktaladı: “Aslında proje albümünde bu şarkıyı Zerrin Özer söyleyecekti. Ama o albüm çıkaracağı için şarkı bana nasip oldu. Stüdyodan heyecandan ve mutluluktan kan ter içinde
çıkmıştım.”
 

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Sayit DURMAZ
Sayit DURMAZ
sayitdurmaz@hurriyet.com.tr
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