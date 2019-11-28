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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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28.11.2019 - 08:00, Son Güncelleme:

Zerrin Tekindor'dan Haluk Bilginer'e tebrik

Cenker TEZEL
Cenker TEZEL
ctezel@hurriyet.com.tr
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Cenker TEZEL
Cenker TEZEL
ctezel@hurriyet.com.tr
Zerrin Tekindor'dan Haluk Bilginer'e tebrik

Bu yıl 47’ncisi düzenlenen Uluslararası Emmy Ödülleri’nde ‘en iyi erkek oyuncu’ ödülünü kazanan Haluk Bilginer, Türkiye’ye döndü. İstanbul Havalimanı’nda çiçeklerle karşılanan sanatçı, Hollywood’dan proje teklifleri aldığını söyledi.

‘‘ŞAHSİYET” dizisindeki Agâh Beyoğlu rolüyle New York’ta düzenlenen 47. Uluslararası Emmy Ödülleri’nde ‘en iyi erkek oyuncu’ ödülünü kucaklayan Haluk Bilginer, dün sabah Türkiye’ye döndü. Usta oyuncu, İstanbul Havalimanı’nda görevliler tarafından çiçeklerle karşılandı. Kendisini bekleyen basın mensuplarına da teşekkür eden Bilginer, şöyle konuştu: “O ödül için aday olmak bile benim için çok mutluluk vericiydi. Ödülü kazanmış olmam kendi adıma güzel bir mutluluk vesilesi. Bu bir ekip işi, başta Kerem Çatay, Onur Saylak ve Hakan Günday olmak üzere emeği geçen herkesle paylaşıyorum bu ödülü. Kendimden çok böyle bir ödülün Türkiye’ye gelmesine mutluyum. Ne kadar çok ihtiyacımız varmış”

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Ünlü isimlerden Haluk Bilginere destek
Ünlü isimlerden Haluk Bilginer'e destek

Zerrin Tekindordan Haluk Bilginere tebrik



ARADAKİ FARK MARS’LA DÜNYA KADAR

Sosyal medyada tebrik mesajı yağan Haluk Bilginer, “Ne güzel, bunlar beni çok mutlu ediyor. Ne mutlu bana. Ama yorumları görmedim” dedi. Sanatçı, “Hollywood’dan teklif aldınız mı?” sorusu üzerine de şöyle konuştu: “Evet, Hollywood’dan projeler geliyor. Bizim sinemamızla Hollywood arasındaki fark, Mars’la Dünya kadar. İnsanlar orada liyakate, yeteneklerine, yaptıkları işe göre değerlendiriliyorlar, nereli olduklarına göre değil.” 

Zerrin Tekindordan Haluk Bilginere tebrik

Mesaj atıp tebrik ettim

Haluk Bilginer’in eski sevgilisi Zerrin Tekindor, önceki akşam Zorlu Performans Sanatları Merkezi’nde görüntülendi. “Beyonad Bollywood” adlı gösteriyi izlemeye giden ünlü oyuncu, Haluk Bilginer’in ödül kazanmasına çok sevindiğini söyledi. Sanatçı, “Ne kadar gurur verici bir şey. Çok mutlu oldum. Haluk Bey’le mesajlaştık ve kendisini tebrik ettim” dedi.

Zerrin Tekindordan Haluk Bilginere tebrik

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Cenker TEZEL
Cenker TEZEL
ctezel@hurriyet.com.tr
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