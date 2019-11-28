Zerrin Tekindor'dan Haluk Bilginer'e tebrik
Bu yıl 47’ncisi düzenlenen Uluslararası Emmy Ödülleri’nde ‘en iyi erkek oyuncu’ ödülünü kazanan Haluk Bilginer, Türkiye’ye döndü. İstanbul Havalimanı’nda çiçeklerle karşılanan sanatçı, Hollywood’dan proje teklifleri aldığını söyledi.
‘‘ŞAHSİYET” dizisindeki Agâh Beyoğlu rolüyle New York’ta düzenlenen 47. Uluslararası Emmy Ödülleri’nde ‘en iyi erkek oyuncu’ ödülünü kucaklayan Haluk Bilginer, dün sabah Türkiye’ye döndü. Usta oyuncu, İstanbul Havalimanı’nda görevliler tarafından çiçeklerle karşılandı. Kendisini bekleyen basın mensuplarına da teşekkür eden Bilginer, şöyle konuştu: “O ödül için aday olmak bile benim için çok mutluluk vericiydi. Ödülü kazanmış olmam kendi adıma güzel bir mutluluk vesilesi. Bu bir ekip işi, başta Kerem Çatay, Onur Saylak ve Hakan Günday olmak üzere emeği geçen herkesle paylaşıyorum bu ödülü. Kendimden çok böyle bir ödülün Türkiye’ye gelmesine mutluyum. Ne kadar çok ihtiyacımız varmış”
ARADAKİ FARK MARS’LA DÜNYA KADAR
Sosyal medyada tebrik mesajı yağan Haluk Bilginer, “Ne güzel, bunlar beni çok mutlu ediyor. Ne mutlu bana. Ama yorumları görmedim” dedi. Sanatçı, “Hollywood’dan teklif aldınız mı?” sorusu üzerine de şöyle konuştu: “Evet, Hollywood’dan projeler geliyor. Bizim sinemamızla Hollywood arasındaki fark, Mars’la Dünya kadar. İnsanlar orada liyakate, yeteneklerine, yaptıkları işe göre değerlendiriliyorlar, nereli olduklarına göre değil.”
Mesaj atıp tebrik ettim
Haluk Bilginer’in eski sevgilisi Zerrin Tekindor, önceki akşam Zorlu Performans Sanatları Merkezi’nde görüntülendi. “Beyonad Bollywood” adlı gösteriyi izlemeye giden ünlü oyuncu, Haluk Bilginer’in ödül kazanmasına çok sevindiğini söyledi. Sanatçı, “Ne kadar gurur verici bir şey. Çok mutlu oldum. Haluk Bey’le mesajlaştık ve kendisini tebrik ettim” dedi.
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