Zengin Mutfağı, Harbiye Açıkhava'da
Usta oyuncu Şener Şen’i yıllar sonra tiyatro seyircisi ile buluşturan, DasDas’ın kapalı gişe oyunu Zengin Mutfağı’ turneye çıkmaya hazırlanıyor. Oyun Haziran ayında ilk olarak Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Tiyatrosu’nda perde açacak.
Zengin Mutfağı, ilk olarak 18 ve 19 Haziran’da İstanbul’da Cemil Topuzlu Açıkhava Tiyatrosu’na misafir olacak. ‘Zengin Mutfağı’ yaz turnesine Ağustos ayında Bursa, Altınoluk, İzmir, Ayvalık, Aydın, Denizli ve Antalya ile devam edecek.
Şener Şen’in 40 yıl aradan sonra yeniden sahnelediği, 15-16 Haziran 1970 olaylarının zengin bir ailenin mutfağına yansımasını anlatan oyunun yazarı Vasıf Öngören.
Zengin Mutfağı' nda Şen'e Gizem Ergün, Onay Kaya, Uğur Arda Başkan ve Kutay Sandıkçı gibi yetenekli, genç oyuncular eşlik ediyor.
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