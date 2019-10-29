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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Keyif
Hasan DEMİRBAŞ/ANTALYA, (DHA)
29.10.2019 - 13:44, Son Güncelleme:

Zeki Demirkubuz söyleşisi öncesi ’dolu salon’ protestosu

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Zeki Demirkubuz söyleşisi öncesi ’dolu salon’ protestosu

Antalya Altın Portakal Film Festivali kapsamında, yönetmen Zeki Demirkubuz’un söyleşisi öncesi salon doldu. Bunun üzerine bir grup sanatsever, içeri alınmadı. İçeri giremeyenler, alkışlarla durumu protesto etti. Protestonun ardından dışarıda kalanlar, salona alındı.

Antalya Büyükşehir Belediyesi’nce bu yıl 56’ncısı düzenlenen Antalya Altın Portakal Film Festivali’nde, ’ulusal kategori’nin jüri başkanı olan yönetmen Zeki Demirkubuz, sinemaseverlerle söyleşide bir araya geldi.

Söyleşi öncesi Demirkubuz’u dinlemek isteyenler, AKM Perge Salonu’nda uzun kuyruklar oluşturdu. Gazetecilerin de davet edildiği söyleşide Demirkubuz, son dakikada basın mensuplarının salona alınmamasını istedi.

Festivalin sanat yönetmeni Başak Emre, öncesinde içeri giren gazetecileri dışarı çıkardı. Saat 12.00’de başlayan söyleşi öncesi kapılar kapatılınca bir grup sinemasever de dışarıda kaldı.

Uzun süre içeri alınmayı bekleyen izleyiciler, alkışlarla durumu protesto etti. Alkışların salondan duyulmasının ardından festival yetkilileri, kapıları açarak, dışarıda kalanları içeri aldı.

Zeki Demirkubuz söyleşisi öncesi ’dolu salon’ protestosu

Dışarıda kalan seyircilerden avukat Ayhan Atasever, dünya çapında tanınan yönetmeni dinlemeye geldiklerini kaydetti. Atasever, "Ücretsiz gösteriye davet vardı. Bunun için bile içeride protokole yer ayrılıyor, belki boş yerler var ama alınmıyoruz. Sinema gösterisi değil, biletle de satılan bir durum değil. Bu insanlar her zaman fırsatını bulamadığı etkinliği izlemek istiyor. Antalya seyircisi, Türk sinemasına sahip çıkarak, tatil gününde işlerini bırakıp, izlemeye geldi; ama şimdi buraya alınmak istemiyor. Sinema üzerine bilgi sahibi olmak isteyen insanların önü, basit bürokratik yasaklarla kesiliyor" dedi.
Zeki Demirkubuz söyleşisi öncesi ’dolu salon’ protestosu

Festival yetkilileri ise salonda olumsuz durum yaşanmaması için ayakta dinleyici almadıkları aktardı.
Zeki Demirkubuz söyleşisi öncesi ’dolu salon’ protestosu


 

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