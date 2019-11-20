Zaman bize uymuyorsa biz zamana uyalım
Pelin Çiçekçi’nin Antalya’da hizmete soktuğu güzellik merkezinin açılışı önceki gün yapıldı.
Açılış kurdelesini Safiye Soyman-Faik Öztürk çifti ve Buse Varol kesti. Yakında rap şarkı çıkaracaklarını söyleyen Soyman, “Herkes hazır olsun; kral ve kraliçe geri döndü. Zaman bize uymuyorsa biz zamana uyalım dedik, sıfır egoyla çocuklarımız için rap yaptık” dedi. Sanatçı, “Safiye Soyman nasıl rap yaptı?” sorusuna da şöyle yanıt verdi: “Ben tarzımı bozmadım, sadece altyapı farklı. Faik de üzerine rap okudu.”
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