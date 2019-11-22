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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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22.11.2019 - 14:08, Son Güncelleme:

Yunus Emre Enstitüsü'nden Türk sineması atağı

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Yunus Emre Enstitüsü'nden Türk sineması atağı

Türkiye'nin kültür diplomasisini yürüten önemli kurumların başında gelen Yunus Emre Enstitüsü (YEE), sinema etkinliklerini farklı ülkelerde sürdürüyor.

Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğünün destekleriyle yürütülen "Türk Filmleri Haftası" İtalya ve Avusturya ile devam ediyor.

Etkinlikler kapsamında yönetmen Nuri Bilge Ceylan, Roma ve Viyana'da sanatseverlerle bir araya gelecek.

Yunus Emre Enstitüsü (YEE) Başkanı Prof Dr. Şeref Ateş,  Türk sinemasının tanıtımı için dünyanın 30 ülkesinde çalışma yürüttüklerini belirterek, "Özellikle 2019 yılında Türk sinemasının tanıtılması öncelikli faaliyetlerimiz arasında yer aldı. Türk sinemasının yönetmen, senarist, oyuncu ve başarılı filmlerini yabancılarla buluşturmak için dünyanın yaklaşık 30 ülkesinde çalışma yürütmekteyiz." ifadelerini kullandı.

Uluslararası tanınırlığı olan yönetmen Nuri Bilge Ceylan'ın Roma ve Viyana'da sinemaseverlerle buluşmasının Türkiye algısı açısından çok önemli olduğuna dikkati çeken Ateş, "Ceylan'ın İtalyan sanatseverlere ulaşması Türk insanının kültür ve sanata verdiği önemi göstermesi açısından çok önemli. Bu çalışma iki ülke insanının birbirini yakından tanımasına ve iki ülke ilişkilerine katkı sağlayacak." diye konuştu.

"Türk Filmleri Haftası" projesi, 22-24 Kasım'da Roma'da, 2-8 Aralık'ta Viyana'da gerçekleştirilecek.

Etkinlikler kapsamında Nuri Bilge Ceylan'ın "Ahlat Ağacı", "Kış Uykusu" ve "Bir Zamanlar Anadolu'da" filmlerinin yanı sıra Türk sinemasından farklı örnekler sunulacak.

"Kış Uykusu"nun 22 Kasım'da Roma'daki galasında yer alacak yönetmen Ceylan, sinema öğrencileri, yönetmen ve yapımcılarla da bir araya gelerek söyleşi gerçekleştirecek.

"Türk Filmleri Haftası", yıl sonuna kadar birçok yerli yapımla Lübnan, Bosna Hersek, Fas, Macaristan, Romanya ve Kazakistan'da da yapılacak.

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