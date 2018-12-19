Yönetmen Selçuk Bilge'ye birincilik ödülü
Tiyatroya yeni eserler kazandırmayı amaçlayan Kadıköy Belediyesi’nin bu yıl ikincisini düzenlediği Ulusal Tiyatro Sahne Eseri (Oyun) Yarışması ödülleri sahiplerini buldu.
Moda Sahnesi’nde gerçekleşen törende birincilik ödülü yönetmen Mehmet Selçuk Bilge’nin oldu.
Tiyatro alanında yeni eserlerin yaratılmasını teşvik edip, yerli tiyatro eseri repertuvarının zenginleşmesinin amaçlandığı yarışmada Bilge, ödülünü duayen sanatçı Zihni Göktay’ın elinden aldı.
Sinema alanında yakalamış olduğu başarıyı yazdığı ilk oyun “İnsan Hüznü” ile tiyatro alanına da taşıyan yazar ve yönetmen Mehmet Selçuk Bilge, bir Kadıköy’lü olarak Kadıköy Belediyesi’nin düzenlediği bu özel yarışmada ödül almaktan dolayı çok mutlu ve heyecanlı olduğunu söyledi.
Mehmet Selçuk Bilge’nin senaryosunu yazdığı ve aynı zamanda yönetmen koltuğunda oturduğu ilk filmi “Kuluçka”, 37. İstanbul Film Festivali'nde yarıştı ve ikinci projesi "Buralar Daha Güvenli" ise Antalya Film Forum'a kabul edildi
Mehmet Selçuk Bilge Kimdir?
1983 İstanbul doğumludur. Kabataş Erkek Lisesi ve ardından Sakarya Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü'nde öğrenim gördükten sonra; İstanbul Üniversitesi Radyo-TV ve Sinema Bölümü Yüksek Lisans programından “Sinemada Ütopya ve Distopya: Children Of Men Filminin Göstergebilimsel Çözümlemesi” başlıklı tez çalışmasıyla mezun olmuştur. 2007 yılında Ankara Uluslararası Film Festivali'nde Mr.Unhappy adlı filmiyle “En İyi Kısa Film Ödülü”nü kazanan Bilge, farklı tarzlar denediği yeni çalışmaları ile yurt içi ve yurt dışındaki birçok festivalde yarışmış, en son Rotten (2015) adlı belgeseliyle Arnavutluk'ta DocuTIFF En İyi Balkan Filmi ödülünü kazanmıştır. Yazıp yönettiği ilk uzun metraj film “Kuluçka”, 37.İstanbul Film Festivali'nde yarışmıştır. 2007 yılından beri Türkiye'nin önemli sanat akademilerinde oyunculuk eğitimi veren Bilge, Tümay Özokur Akademi’de sinema ve oyunculuk alanında eğitim vermeye devam etmektedir.
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