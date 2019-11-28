Yönetmen Mesut Uçakan: "Onur duymamak mümkün değil"

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerKelebek Haberleri Keyif HaberleriYönetmen Mesut Uçakan: "Onur duymamak mümkün değil"
GeriKeyif Yönetmen Mesut Uçakan: "Onur duymamak mümkün değil"
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Keyif
28.11.2019 - 12:16, Son Güncelleme:

Yönetmen Mesut Uçakan: "Onur duymamak mümkün değil"

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Yönetmen Mesut Uçakan: "Onur duymamak mümkün değil"

Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülleri'ne "sinema" alanında ödüle layık görülen yönetmen Mesut Uçakan, "Ülkenin en yüksek makamından ve makam adına, son derece kariyerli, seviyeli ve güçlü, entelektüel bir ekipten ödül geldiği zaman onur duymamak mümkün değil." dedi.

Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Politikaları Kurulunca, "Türk sinemasının milli ve yerli kimliği için ömür boyu süren çabaları ve bu uğurda ürettiği özgün sinema eserleri dolayısıyla" ödüle layık görülen Uçakan,  bu tarz ödüllerin sanatçılar için değerli olduğunu fakat ödül için çalışılmaması gerektiğini vurguladı.

Usta yönetmen, kariyeri boyunca sinemada yaşadıklarına dikkati çekerek, şunları kaydetti: "Biz Türk sinemasında ilk çıktığımız yıllarda çok itildik, kakıldık, ötelendik, dışlandık, hırpalandık, adamdan sayılmadık, mürteci, yobaz sayıldık. Hep toplumun dışında tutulduk. Daha sonra 28 Şubat süreci yaşandı. Orada kendi dava arkadaşlarımızın çarpıldıklarını, yamulduklarını, sekülerleştiklerini gördük. Bir de onların taş atmaları çıktı karşımıza. Bu yüzden ödül mekanizmasına çok inanmadım, çok da (ödül) bekler halde olmadım."

Sanatçının önce yaratıcının vereceği ödüle talip olması gerektiğini dile getiren Uçakan, bir noktaya ulaşmanın bazen kolay olabileceğini ancak o noktada durabilmenin önemli olduğunu dile getirdi.

Mesut Uçakan, ödüllerin beşeri planda değerli olduğunun altını çizerek, "Ülkenin en yüksek makamından ve makam adına, son derece kariyerli, seviyeli ve güçlü, entelektüel bir ekipten ödül geldiği zaman onur duymamak mümkün değil." değerlendirmesini yaptı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Politikaları Kurulu üyelerine teşekkür eden yönetmen Uçakan, "Onur duydum, hepsine saygılarımı sunuyorum." diye konuştu.

Sinemaya 1977'de adım atan ve 1978'de senaryosunu da yazdığı "Lanet" adlı filmi sinemaseverlerle buluşturan usta yönetmen, "Reis Bey", "İskilipli Atıf Hoca / Kelebekler Sonsuza Uçar", "Kavanozdaki Adam", "Yalnız Değilsiniz", "Ölümsüz Karanfiller" ve "Anka Kuşu" adlı filmleriyle tanınıyor.

Yönetmen, yapımcı ve senarist Yücel Çakmaklı ile "Milli Sinema"nın öncü isimleri arasında yer alan Mesut Uçakan, izleyiciyle buluşmayı bekleyen "Suveyda" adlı son filminde 11 yaşında Hadim'in hafız olma çabalarını ve Anadolu'nun bir köyünde 1930 ve 1940'lı yıllarda yaşananları ele alıyor.

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle