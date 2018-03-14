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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Keyif Yol Ayrımı ikinci baskısını yaptı
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Sıradaki Haber:Genç sanatçılar eserlerini sergilemeye hazırlanıyor

Keyif
14.03.2018 - 14:41, Son Güncelleme:

Yol Ayrımı ikinci baskısını yaptı

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Yol Ayrımı ikinci baskısını yaptı

Pena Yayınlarının okuyucularıyla buluşturduğu yeni yazarı Cansu Çevik Turan’ın “Yol Ayrımı” kitabı, okuyuculardan yoğun ilgi görmeye devam ediyor. Hikayesi ve anlatım tarzı Sarah Jio’ya çok benzetilen Turan’ın kitabı okuyucuların gösterdiği ilgi nedeniyle ikinci baskısını yaptı.

Geçtiğimiz aylarda okuyucularla ilk kez buluşan Cansu Çevik Turan’ın “Yol Ayrımı” kitabı, çıktığı günden bu yana yoğun ilgi görmeye devam ediyor. Yazdığı kitaplarla Türkiye’de oldukça geniş bir hayran kitlesine sahip olan Sarah Jio’nun kalemine benzerliğiyle dikkat çeken Turan’ın kitabı hem hikayesiyle, hem de okuyucuların her karakterde kendilerinden bir şeyler bulmasıyla gönüllerde taht kurmaya aday.

 Geçtiğimiz günlerde ikinci baskısını yapan ‘Yol Ayrımı’nın yazarı Cansu Çevik Turan; kitaba gösterilen ilgiden oldukça memnun olduğunu ve Yol Ayrımı kitabının arkasından yeni hikayelerle okuyucularla buluşmaya devam edeceğini söylüyor.

 Bir kadının aşkı uğruna neleri göze aldığı ve nelerden vazgeçebileceğini tüm gerçekliğiyle anlatan hikayede, Melda’nın dünyasına yolculuk yapacak olan okuyucular, herkesin kendi hayatında yaşadığı yol ayrımlarına tanıklık edecek ve Melda’ya seçtiği bu yol ayrımında yol arkadaşlığı yapacaklar.

 Kitap Hakkında:

Melda yirmili yaşlarının sonunda İstanbul’da yalnız yaşayan ve metin yazarlığı yapan, kendi halinde bir kadındır. Bugüne kadar yaşadığı ciddi bir ilişkisi olmayan Melda’nın birlikte çalıştıkları şirket sahiplerinden biri olan Mert adında bir arkadaşı vardır. Mert Melda’yla bir ilişki yaşamak isterken Melda ona karşı bir şey hissetmediği için aralarında adı konulmamış bir ilişki vardır. Bir gün Mert birlikte iş yaptıkları insanların geldiği bir davete Melda’yı da götürür ve Melda orada Mert’in tanıştırdığı Sinan diye bir adamı görür. Melda’nın yol ayrımları kendini göstermeye başlar.

Yol Ayrımı ikinci baskısını yaptı

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