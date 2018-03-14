Yol Ayrımı ikinci baskısını yaptı
Pena Yayınlarının okuyucularıyla buluşturduğu yeni yazarı Cansu Çevik Turan’ın “Yol Ayrımı” kitabı, okuyuculardan yoğun ilgi görmeye devam ediyor. Hikayesi ve anlatım tarzı Sarah Jio’ya çok benzetilen Turan’ın kitabı okuyucuların gösterdiği ilgi nedeniyle ikinci baskısını yaptı.
Geçtiğimiz aylarda okuyucularla ilk kez buluşan Cansu Çevik Turan’ın “Yol Ayrımı” kitabı, çıktığı günden bu yana yoğun ilgi görmeye devam ediyor. Yazdığı kitaplarla Türkiye’de oldukça geniş bir hayran kitlesine sahip olan Sarah Jio’nun kalemine benzerliğiyle dikkat çeken Turan’ın kitabı hem hikayesiyle, hem de okuyucuların her karakterde kendilerinden bir şeyler bulmasıyla gönüllerde taht kurmaya aday.
Geçtiğimiz günlerde ikinci baskısını yapan ‘Yol Ayrımı’nın yazarı Cansu Çevik Turan; kitaba gösterilen ilgiden oldukça memnun olduğunu ve Yol Ayrımı kitabının arkasından yeni hikayelerle okuyucularla buluşmaya devam edeceğini söylüyor.
Bir kadının aşkı uğruna neleri göze aldığı ve nelerden vazgeçebileceğini tüm gerçekliğiyle anlatan hikayede, Melda’nın dünyasına yolculuk yapacak olan okuyucular, herkesin kendi hayatında yaşadığı yol ayrımlarına tanıklık edecek ve Melda’ya seçtiği bu yol ayrımında yol arkadaşlığı yapacaklar.
Kitap Hakkında:
Melda yirmili yaşlarının sonunda İstanbul’da yalnız yaşayan ve metin yazarlığı yapan, kendi halinde bir kadındır. Bugüne kadar yaşadığı ciddi bir ilişkisi olmayan Melda’nın birlikte çalıştıkları şirket sahiplerinden biri olan Mert adında bir arkadaşı vardır. Mert Melda’yla bir ilişki yaşamak isterken Melda ona karşı bir şey hissetmediği için aralarında adı konulmamış bir ilişki vardır. Bir gün Mert birlikte iş yaptıkları insanların geldiği bir davete Melda’yı da götürür ve Melda orada Mert’in tanıştırdığı Sinan diye bir adamı görür. Melda’nın yol ayrımları kendini göstermeye başlar.
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