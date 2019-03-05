Yol Arkadaşım filmi nerede çekildi, oyuncu kadrosunda kimler var?
Yol Arkadaşım filmi beyaz perde ardından televizyon izleyicileriyle buluşuyor. BKM Mutfak ekibiyle tanınan isimlerin başrolde olduğu Yol Arkadaşım, 27 Ekim 2017 tarihinde vizyona girmişti. Peki, Yol Arkadaşım filmi nerede çekildi, oyuncu kadrosunda kimler var?
İkincisi de çekilen Yol Arkadaşım filminin ilki, bu kez televizyon ekranlarında olacak. Yol Arkadaşım filminin bir kısmı İstanbul’da bir kısmı ise Balıkesir’in popüler ilçesi Ayvalık’ta çekilmişti. Başrollerini Oğuzhan Koç, İbrahim Büyükak, Aslı Bekiroğlu, Eda Ece ve Emre Kınay paylaştığı filmin kadrosunda oyuncu kadrosunda yer alan diğer oyuncular Bahar Şahin, Toygan Avanoğlu, Muharrem Bayrak, Dilber Ay, Erdem Baş ve Nurseli İdiz yer alıyor.
KONUSU
Onur başarısız bir ilaç mümessilidir. Kurban Bayramı'na üç gün kala üç hedefi vardır; Ayvalık’taki kız arkadaşının ailesiyle tanışmak, kovulduğu işini geri kazanmak ve ilk iki hedefi yol arkadaşı Şeref’e rağmen başarmak. Onur, hedeflerini gerçekleştirmek için bir telefon uygulamasıyla tanıştığı ve tek ortak noktaları gidecekleri istikamet olan Şeref ile birlikte eğlence ve macera dolu bir yolculuğa çıkar.
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