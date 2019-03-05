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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Keyif
05.03.2019 - 14:21, Son Güncelleme:

Yol Arkadaşım filmi nerede çekildi, oyuncu kadrosunda kimler var?

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Yol Arkadaşım filmi nerede çekildi, oyuncu kadrosunda kimler var?

Yol Arkadaşım filmi beyaz perde ardından televizyon izleyicileriyle buluşuyor. BKM Mutfak ekibiyle tanınan isimlerin başrolde olduğu Yol Arkadaşım, 27 Ekim 2017 tarihinde vizyona girmişti. Peki, Yol Arkadaşım filmi nerede çekildi, oyuncu kadrosunda kimler var?

İkincisi de çekilen Yol Arkadaşım filminin ilki, bu kez televizyon ekranlarında olacak. Yol Arkadaşım filminin bir kısmı İstanbul’da bir kısmı ise Balıkesir’in popüler ilçesi Ayvalık’ta çekilmişti. Başrollerini Oğuzhan Koç, İbrahim Büyükak, Aslı Bekiroğlu, Eda Ece ve Emre Kınay paylaştığı filmin kadrosunda oyuncu kadrosunda yer alan diğer oyuncular Bahar Şahin, Toygan Avanoğlu, Muharrem Bayrak, Dilber Ay, Erdem Baş ve Nurseli İdiz yer alıyor.

KONUSU

Onur başarısız bir ilaç mümessilidir. Kurban Bayramı'na üç gün kala üç hedefi vardır; Ayvalık’taki kız arkadaşının ailesiyle tanışmak, kovulduğu işini geri kazanmak ve ilk iki hedefi yol arkadaşı Şeref’e rağmen başarmak. Onur, hedeflerini gerçekleştirmek için bir telefon uygulamasıyla tanıştığı ve tek ortak noktaları gidecekleri istikamet olan Şeref ile birlikte eğlence ve macera dolu bir yolculuğa çıkar.

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