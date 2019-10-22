Yoğun istek üzerine Avrupa yakasında
İstanbul Kadıköy’deki Baba Sahne’nin ilk günden bu yana kapalı gişe sahnelenen “Don Kişot’um Ben” adlı oyunu, yoğun istek üzerine Avrupa yakasında da seyirciyle buluşacak.
Başrollerini Ozan Güven ve Günay Karacaoğlu’nun paylaştığı, yönetmen koltuğunda ise Emrah Eren’in oturduğu oyun, 27 Ekim Pazar günü UNIQ Hall’de sahnelenecek. Ekip, 29 Ekim Salı akşamı da Zorlu PSM Turkcell Platinum Sahnesi’nde olacak. Cervantes’in ölümsüz eseri “Don Kişot”u sıradışı bir yorumla sahneye taşıyan “Don Kişot’um Ben” oyununda Güven ve Karacaoğlu’nun yanı sıra Nazlı Tosunoğlu, Ömür Arpacı, Serhan Ernak, Yüsra Geyik, Dilşad Bozyiğit, Diren Polatoğulları, Enis Aybar, Tuğba Eskicioğlu, Ali Kemal Aydın ve Rifat Durmuş da rol alıyor.
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle