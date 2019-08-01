Yılmaz Taner'den yeni single:Rivayet
Demet Akalın, Murat Boz, Murat Dalkılıç, Merve Özbey gibi ünlü isimlere yaptığı şarkılarla adından söz ettiren Yılmaz Taner, yeni şarkısı 'Rivayet'i müzikseverlerle buluşturdu.
Sözleri Murat Güneş'e, müziği ise Yılmaz Taner'e ait olan şarkının aranjesi DJ Berke Yurtdakul'a ait.'Şahane' ve 'Kapılar' isimli single çalışmalarıyla müzik listelerinde zirveye oturan Yılmaz Taner, 'Rivayet' şarkısının gördüğü ilgiden de memnun olduğunu söyledi.
Duygusal şarkı, YouTube'da kısa sürede 3 milyon izlenmeye ulaştı.
Güncel deep house melodilerin olduğu şarkının klibini ise Murat Joker çekti.
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