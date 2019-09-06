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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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06.09.2019 - 07:52, Son Güncelleme:

Yılın karnavalı Imera & Niks Carnaval 14 Eylül'de şehre geliyor

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Yılın karnavalı Imera & Niks Carnaval 14 Eylül'de şehre geliyor

Imera&Niks Carnaval, kendine özgü konsepti, büyülü performansları, sahne şovları, dünyaca ünlü djleri, eşsiz atmosferi ile seni unutamayacağın bir deneyime davet ediyor!

Imera & Niks Carnaval, kendine özgü konsepti, tasarımları, sahne şovları, performans sanatçıları, müziği ve dünyaca ünlü DJ’leri ile bu sene 14 Eylül’de Kemer Country Club’ta görsel bir şölene imza atıyor.

Yılın karnavalı Imera & Niks Carnaval 14 Eylülde şehre geliyor
Hava, Ateş, Su, Toprak elementlerinin kusursuz birleşimi ile ortaya çıkan Imera&Niks Carnaval, Türkiye’de ilk kez kendine özgü konsepti ile ateş dansı performansları, akrobatik dans performansları, makyaj stantları, su dansı performansları sayesinde katılımcılara daha önce hiç yaşamadıkları bir karnaval tecrübesi yaşatıp, dünyanın her yerinden gelecek misafirler ile uluslararası bir karnavala dönüşmeyi hedefliyor.
Psychdelic Trance’ ın dünyadaki en başarılı temsilcisi olarak kabul gören ASTRİX; Ozora, Boom ve Adhana gibi dünyaca ünlü festivallerin aranılan isimlerinden CAPTAIN HOOK, AKUSTİK ve PORTAL, techno akımının ülkemizdeki önemli temsilcilerinden FERHAT ALBAYRAK, GRAFFIN ve OGEM YILMAZ, Psychedelic Trance müzik Türkiye öncülerinden PACK ile katılımcılara unutulmaz bir müzik deneyimi yaşatmak için hazırlanıyor.
Yılın karnavalı Imera & Niks Carnaval 14 Eylülde şehre geliyor

Unutulmaz bir görsel şölene dönüşecek olan Imera&Niks Carnaval özel sahne tasarımları ile dünyacı ünlü festivalleri arattırmayacak ambiyans ile sizleri 14 Eylül’ de Kemer Country Atlı Spor Festival Alanı'nda bekliyor!

Tarih: 14 Eylül 2019
Yer: Kemer Country Atlı Spor Kulübü Festival Alanı
Saat: 15:00-00:00
Yılın karnavalı Imera & Niks Carnaval 14 Eylülde şehre geliyor


 

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